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İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi

Şam Radyo, İsrail'in başkent Şam'a hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Hava savunma sistemlerinin devreye alındığı, patlamaların duyulduğu belirtidi. Şu ana kadar can kaybı veya hasar hakkında bilgi yok.

İsrail, Suriye\'nin başkenti Şam\'a hava saldırısı düzenledi
22.11.2023 - 16:01,
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Suriye medyası, İsrail'in başkent Şam üzerinde gerçekleştirdiği iddia edilen hava saldırısını duyurdu. Şam Radyo, Şam'ın üzerinde duyulan patlamalar ve devreye alınan hava savunma sistemleri hakkında bilgi verdi. Hava savunma sistemlerinin "düşman hedefleriyle" mücadele ettiğini ifade eden Şam Radyo, bu durumu genellikle İsrail Hava Kuvvetleri'nin savaş uçakları ve füzeleri için kullanılan bir ifade olarak kullanıyor.

Şam Radyo'nun yaptığı açıklamada, İsrail'e ait uçakların Şam'daki bazı binaları hedef aldığı belirtti. Hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği bu saldırı anında, patlamaların ve hava savunma önlemlerinin yürürlükte olduğu rapor edildi. "Düşman hedefleriyle" ifadesi, genellikle İsrail'in hava saldırılarında hedef alınan noktalara atıfta bulunan bir terim olarak kullanılır.

Ancak, şu ana kadar iddia edilen saldırıların olası can kaybı veya altyapı hasarı hakkında somut bir bilgi mevcut değildir. Olayın gelişmekte olduğu ve güncellemelerin beklendiği ifade edilmektedir. Saldırının ardında yatan sebep veya hedef hakkında da henüz net bir bilgi bulunmamaktadır.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

İsrail, Şam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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