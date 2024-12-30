İsrail, Suriye\'nin başkenti Şam\'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti

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Taksim\'i kana bulayan saldırganla ilgili iki kilit isim daha yakalandı

61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de Golan Tepeleri'nden başlayarak işgali sürdüren İsrail ordusu korkunç bir saldırı daha gerçekleştirdi.

SALDIRIDA 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeydoğusundaki Adra yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

"PATLAMA SANAYİ BÖLGESİNİ SARSTI"

Ayrıca yine Şam'a yakın bir bölgeden, isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AFP'ye "bilinmeyen bir patlamanın" Adra sanayi bölgesini sarstığını, belirtilmeyen sayıda can kaybı olduğunu ve kurtarma operasyonlarının devam ettiğini söyledi. SOHR Direktörü Rami Abdel Rahman ise, ölenlerin "çoğunlukla sivil" olduğunu söyledi.

ASKERİ TESİSLERE YÜZLERCE HAVA SALDIRISI

İsrail, 8 Aralık'ta İslamcı isyancıların Esad'ı devirmesinin ardından Suriye askeri tesislerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırıların amacının askeri tesislerin "düşman ellere geçmesini önlemek" olduğunu öne sürüyor.