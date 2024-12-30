61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de Golan Tepeleri'nden başlayarak işgali sürdüren İsrail ordusu korkunç bir saldırı daha gerçekleştirdi.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeydoğusundaki Adra yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Ayrıca yine Şam'a yakın bir bölgeden, isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AFP'ye "bilinmeyen bir patlamanın" Adra sanayi bölgesini sarstığını, belirtilmeyen sayıda can kaybı olduğunu ve kurtarma operasyonlarının devam ettiğini söyledi. SOHR Direktörü Rami Abdel Rahman ise, ölenlerin "çoğunlukla sivil" olduğunu söyledi.
İsrail, 8 Aralık'ta İslamcı isyancıların Esad'ı devirmesinin ardından Suriye askeri tesislerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırıların amacının askeri tesislerin "düşman ellere geçmesini önlemek" olduğunu öne sürüyor.
Son Dakika › Dünya › İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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