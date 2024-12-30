İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti

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Suriye'de 8 Aralık'ta Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından işgale başlayan İsrail, başkent Şam'ın kuzeydoğusundaki Adra yakınlarına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 11 kişi hayatını kaybederken Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ölenlerin büyük çoğunluğunun sivil olduğunu belirtti.

30.12.2024 10:29  Güncelleme: 10:46
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61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de Golan Tepeleri'nden başlayarak işgali sürdüren İsrail ordusu korkunç bir saldırı daha gerçekleştirdi.

SALDIRIDA 11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın kuzeydoğusundaki Adra yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini belirterek, saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti

"PATLAMA SANAYİ BÖLGESİNİ SARSTI"

Ayrıca yine Şam'a yakın bir bölgeden, isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AFP'ye "bilinmeyen bir patlamanın" Adra sanayi bölgesini sarstığını, belirtilmeyen sayıda can kaybı olduğunu ve kurtarma operasyonlarının devam ettiğini söyledi. SOHR Direktörü Rami Abdel Rahman ise, ölenlerin "çoğunlukla sivil" olduğunu söyledi.

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti

ASKERİ TESİSLERE YÜZLERCE HAVA SALDIRISI

İsrail, 8 Aralık'ta İslamcı isyancıların Esad'ı devirmesinin ardından Suriye askeri tesislerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırıların amacının askeri tesislerin "düşman ellere geçmesini önlemek" olduğunu öne sürüyor.

İsrail, Suriye\'nin başkenti Şam\'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, Suriye, İsrail, Aralık, Dünya, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu! 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (11)

  • Zamane çocuk MuzaY:
    Türkiye ancak zavallı halleriyle ellerine verilen silahlarla karşınıza terör diye çıkartılan bir avuç narkozlu gruplarla 40 yıldır gerçek düşmanlarınızla tokalaşma seansları arasında oyalanip duruyorsunuz. Olan halkın evlatlarına oluyor, savaştığı düşmanın bayrağı nesli yok? Kiminle savaştığını bilmiyorlar! Zavallı Türkiye hükümet yönetimi,her zaman tuzağa düşürülüyor çünkü bunlar dava adamı değil, Bunlar inşaatçı takımı!! 14 23 Yanıtla
    Cüneyt ertaç:
    zavallı türkiye hükümeti her zaman kandrılıyor dicektin kanka :)) 0 0
  • Zamane çocuk MuzaY:
    : İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ Türkçe Meali: biz sana apaçık bir fetih ihsân ettik. Saff Suresi 13. Ayet | " nasrun minallâhi ve fethun karîb Türkçe Meali: Allah'tan yardım ve yakın bir fetih ! " | 12 9 Yanıtla
  • Nadir Gedik:
    İsrail adeta dünyaya meydan okuyor.Amerika'nın himayesinde istediği yeri vuruyor. 19 0 Yanıtla
    Cüneyt ertaç:
    bizde kınıyarak okuyoruz kanka. 0 0
  • Oğuz YALMAN:
    Ne oldu fırsatçı İsrail.Esed gitti israil başladı.Kimse birşey demiyor.Demekki güç bu,itibar bu biz neyin hikayesini dinliyor ve okuyoruz... 14 2 Yanıtla
    Eren Türkmen:
    İsrail esad varkende saldırıyodu salak herif 0 0
  • Lutfi Kürkçü:
    Suriye özgürleşecek diyordu ya bizimkiler demek ki Suriye nin özgürlüğüde ırak Libya gibi olacak BOP eşbaşkanı sayin başkanımız ortakları İsrail ve ABD ile birlikte başarıya biraz daha yaklaştı anlaşılan 7 2 Yanıtla
  • Reis Rs:
    israil sonunu aynı onun gibi bir devlet getirecek. 5 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Suriye bitti 4 2 Yanıtla
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