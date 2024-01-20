İsrail, Suriye\'nin başkenti Şam\'a hava saldırısı düzenledi

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İsrail'den Suriye'ye bir hava saldırısı gerçekleştirildi. Ülkenin başkenti Şam'da İran Devrim Muhafızları'nın kullandığı bir binayı hedef alan saldırı, Suriye devlet ajansı SANA tarafından duyuruldu.

Gazze'deki saldırılarıyla gündem olan ve binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlendi. Saldırıyla ilgili ilk açıklamalarda ölü ve yaralı bilgisine yer verilmedi.

İsrail daha önce de iç savaşın 2011'de başladığı Suriye'deki İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenlemişti.

İSRAİL ŞAM'DA BİR BİNAYI VURDU

Suriye devlet medyası SANA'nın aktardığı gelişmeye göre İsrail'in, Şam'ın Mazze mahallesindeki bir binayı hedef aldığı ve kentte patlamaların meydana geldiği belirtildi. Gazze'deki Hamas-İsrail gerilimi sırasında daha önce de iki ülke arasında karşılıklı hava saldırıları gerçekleştirilmişti.