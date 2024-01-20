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İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'da bir binayı hedef alan bir hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda ölü ve yaralı bilgisi henüz açıklanmadı. Gazze'deki Hamas-İsrail gerilimi sırasında iki ülke arasında karşılıklı hava saldırıları daha önce de yaşanmıştı.

20.01.2024 - 12:12,  Güncelleme: 12:42
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İsrail'den Suriye'ye bir hava saldırısı gerçekleştirildi. Ülkenin başkenti Şam'da İran Devrim Muhafızları'nın kullandığı bir binayı hedef alan saldırı, Suriye devlet ajansı SANA tarafından duyuruldu.

Gazze'deki saldırılarıyla gündem olan ve binlerce Filistinlinin hayatını kaybetmesine neden olan İsrail'den Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenlendi. Saldırıyla ilgili ilk açıklamalarda ölü ve yaralı bilgisine yer verilmedi.

İsrail daha önce de iç savaşın 2011'de başladığı Suriye'deki İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenlemişti.

İSRAİL ŞAM'DA BİR BİNAYI VURDU

Suriye devlet medyası SANA'nın aktardığı gelişmeye göre İsrail'in, Şam'ın Mazze mahallesindeki bir binayı hedef aldığı ve kentte patlamaların meydana geldiği belirtildi. Gazze'deki Hamas-İsrail gerilimi sırasında daha önce de iki ülke arasında karşılıklı hava saldırıları gerçekleştirilmişti.

İsrail, Suriye\'nin başkenti Şam\'a hava saldırısı düzenledi
YORUMLAR (2)
  • ilginc1i Ay Yıldız Tim: Abi Natoyla savaşıp karşılık veren Suriye, neden israile karşılık veremiyor hiç düşünen oldu mu? Yanıtla 0 79
  • Eski Tüfek.: Suriyemi kaldı tim'ci........Rusya niye karşılık vermiyor onu sorucaksın... Yanıtla 0 2

İsrail, Suriye, Şam, Orta Doğu, Politika, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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