İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu

İsrail uçakları, yerel saatle 13.45'te Meşru Dummar bölgesinde bir binayı hedef aldı. Saldırı kapsamında, iki şiddetli patlama sesi duyulurken, hedef alınan binadan dumanlar yükseldi.

AHMED ŞARA'YI TEHDİT ETTİLER

İsrail Savunma Bakanlığından saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Bakanı Yisrael Katz, "Şara, İsrail uçaklarının üzerinde dolaştığını ve terörist hedeflere saldırdığını görecek" ifadeleriyle Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı tehdit etti. Katz ayrıca, "Suriye'nin İsrail için bir tehdit haline gelmesine izin vermeyeceklerini" iddia etti.

BİNA FİLİSTİN İSLAMİ CİHAT HAREKETİ'NE AİT

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonun haberinde ise İsrail'in Şam'a düzenlediği hava saldırısında, Filistin İslami Cihat Hareketi'nin karargahının hedef alındığı öne sürüldü.