İsrail\'den Şam\'a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye

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İsrail ordusu, Suriye'nin başkenti Şam'da bir binaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıyla ilgili İsrail'den ilk açıklama geldi. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "Bu geceden itibaren ana savaş cephesi Suriye'ye taşınacak. Suriye cephesinde savaşmaya başlayacağız ve kimsenin sınırlarımıza ulaşmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İSRAİL, ŞAM'A HAVA SALDIRISI DÜZENLEDİ

İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ı hedef aldı. Adı açıklanmayan güvenlik kaynaklarına dayandırılan haberlerde, İsrail ordusunun Şam'ın Kafr Sousa bölgesindeki İranlı bilim adamlarının füze geliştirdiği iddia edilen bir araştırma merkezine üç hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. Saldırıdaki can ve mal kaybı bilinmiyor.

"BUNDAN SONRA ANA SAVAŞ CEPHEMİZ SURİYE"

Saldırıyla ilgili İsrail ilk açıklamayı yaptı. Suriye'ye hava saldırısı başlattıklarını söyleyen İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, "Beklendiği gibi İsrail, Suriye'deki Şam'a büyük bir hava bombardımanı başlattı. Bu geceden itibaren ana savaş cephesi Suriye'ye taşınacak. Suriye cephesinde savaşmaya başlayacağız ve kimsenin sınırlarımıza ulaşmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

RUSYA, İKİ BÖLGEYİ İSRAİL'E BIRAKTI

Öte yandan ülkede harita da yeniden şekilleniyor. Rusya, Şam güneyindeki Dera kırsalında iki bölgeyi İsrail'e devretti.

BEŞAR ESAD DEVRİLDİ

Suriye'de muhaliflerin 27 Kasım'da Beşar Esad rejimine karşı başlattıkları geniş çaplı operasyon, kısa sürede sonuç verdi. Kritik şehirleri tek tek ele geçiren silahlı muhalifler, son olarak başkent Şam'a da girince 61 yıllık Baas rejimi son buldu. Elindeki son kaleyi de kaybeden Beşar Esad çareyi ülkeden kaçmakta bulundu.

ESAD'IN UÇAĞI DÜŞTÜ MÜ?

Esad'in nerede olduğu büyük bir soru işaretine dönüşürken, Şam- Lazkiye arasında yapılan bir uçuş iddiaları beraberinde getirdi. İnternetteki uçuş takip sitelerinde, Şam'daki havalimanından kalktıktan sonra en son Humus'un batısında görülen ancak sonra izi kaybolan bir uçağın Beşar Esad'ı taşıdığı ve söz konusu uçağın radardan kaybolmadan önce 1600 fit yüksekliğe kadar alçalarak "olağandışı hareketler" yaptığı öne sürüldü.

"İKTİDARI BARIŞÇIL YOLLARDAN DEVRETME TALİMATI VERDİ"

Esad'ın nerede olduğu henüz netleşmezken, savaşın başlamasından beri destek mesajları veren ancak cephede herhangi bir katkısı olmadığı gözlenen Rusya'dan beklenen açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Esad, cumhurbaşkanlığı görevini bırakma kararı alarak ülkeyi terk etti ve iktidarı barışçıl yollardan devretme talimatı verdi" ifadeleri kullanıldı.

61 YILLIK BAAS REJİMİ NASIL DEVRİLDİ?

Arap Sosyalist Baas Partisi, Suriye'de 1963'te darbeyle iktidara geldi. 1970 yılında parti içi darbeyle Beşar Esad'in babası Hafız Esad iktidarı ele geçirerek, 1971'de Suriye Devlet Başkanı oldu.

Beşar Esad ise, babasının ölümü üzerine 2000'de Baas rejiminin başına geçti. Suriye'de 2011 yılında özgürlük talebiyle halk hareketleri başlarken rejim kitlelere şiddet kullanarak müdahale etti. Binlerce kişinin öldürüldüğü rejim müdahaleleri, süreci iç savaşa dönüştürdü. Silahlı muhalif gruplar uzun bir mücadeleye girerken, rejim uluslararası baskılara rağmen sorunun diplomasi ve barışçıl yollardan çözümüne yanaşmadı.

Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmaların ardından ülkede Halep, İdlib, Hama'dan başlayarak pek çok bölgede kontrolü kaybetti. Son olarak başkent Şam'da halkın da sokaklara dökülmesiyle rejim güçleri, kamu kurumları ve sokaklardan çekilmeye başlarken rejim karşıtı gruplar kent merkezinde kontrollerini artırdı. 61 yıllık kanlı Baas rejimi ve 53 yıllık Esad ailesi iktidarı sona ermiş oldu.