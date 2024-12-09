İsrail Suriye'yi bombaladı! O anlar kameralara böyle yansıdı - Son Dakika
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Dünya

İsrail Suriye'yi bombaladı! O anlar kameralara böyle yansıdı

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İsrail, Suriye'nin kıyı kentlerinden Lazkiye'ye bombalı saldırı düzenledi. Saldırı kameralarca saniye saniye kaydedildi.

09.12.2024 21:44  Güncelleme: 21:55
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Adı açıklanmayan Suriyeli güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun Suriye'nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

HAVA SAVUNMA TESİSİ HEDEF ALINDI

İsrail, Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye yönelik hava saldırılarını artırdı. Adı açıklanmayan Suriyeli güvenlik kaynakları, İsrail ordusunun Suriye'nin Lazkiye kentine hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. Kaynaklar, saldırıda Lazkiye Limanı yakınlarında bulunan hava savunma tesisinin hedef alındığını aktardı.

100'DEN FAZLA SALDIRI GERÇEKLEŞTİRDİ

İsrail ordusu, Esad rejiminin devrilmesinden bu yana başkent Şam da dahil olmak üzere Suriye topraklarına 100'den fazla saldırı gerçekleştirdi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı. Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

İsrail Suriye\'yi bombaladı! O anlar kameralara böyle yansıdı

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Son Dakika Dünya İsrail Suriye'yi bombaladı! O anlar kameralara böyle yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • İbrahim Yendi:
    htş niye sessiz .12 günde şamı alacak gücü varsa İsrail'i maf etmesi lazım 10 3 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    demek ki neymis. orada israile alan acilmis. istail topraklarini genisletiyor. biz neye seviniyoruz ? 7 1 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Esad gitti bunlar geliyor.Yakındır İsrail'in Suriye'ye çökmesi.Amaç BİD. 4 1 Yanıtla
  • özgür ertul:
    İSLAM MÜCAHİTLERİ'NE SELAM , DİRENİŞE DEVAM İNŞALLAHU LA HAVLE VE LA GUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZİM !.. 3 0 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    İTRAİL KAŞINMA BİR GECE ANSIZIN ESEDİN TEPESİNE BİNDİĞİMİZ GİBİ SENİN TEPENEDE BİNERİZ BİZİ TİYATROCU HİZBUŞŞEYTANCILARLA KARIŞTIMA 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İsrail Suriye'yi bombaladı! O anlar kameralara böyle yansıdı - Son Dakika
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