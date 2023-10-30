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İsrail tankları Gazze'ye girdi - Son Dakika

İsrail tankları Gazze'ye girdi

Son Güncelleme: 30.10.2023 12:42

Daha önce de birkaç kez sınırlı kara operasyonu gerçekleştiren İsrail ordusu, bir kez daha Gazze'ye girdi. Bölgeden gelen görüntülerde saldırıların 24. gününde İsrail ordusuna ait tankların Gazze'de ilerlediği görülüyor.

24 gündür Gazze'yi bombalayan İsrail, bu süreçte sadece birkaç kez sınırlı kara operasyonu gerçekleştirdi. İsrailli yetkililer her an kara operasyonu başlatabilecekleri sinyalini verirken, bugün öğle saatlerinde İsrail ordusuna ait tanklar, Kuzey Gazze'den iç bölgelere ilerliyor.

CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTTA

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail sivillerin sığındığı bir hastaneyi vurmuş ve yüzlerce insanı katletmişti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 8 binden fazla insanın yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İsrail tankları Gazze topraklarında ilerliyor

GAZZE SINIRINDAN GEÇTİLER

24 günlük süreçte birkaç kez sınırlı kara operasyonu kapsamında İsrail ordusuna ait tanklar Gazze sınırını geçti. Bugün de tankların sınırı geçerek Kuzey Gazze'den iç bölgelere doğru ilerlediği görüldü. Ajanslar tankların Gazze'ye doğru atış yaptığını kaydetti.

İsrail tankları Gazze topraklarında ilerliyor

ZAMAN ZAMAN ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, İsrail'in Gazze Şeridi'nde "plana göre kademeli olarak ilerlediğini" açıkladı. Hagari, İsrail tanklarının Gazze'deki bir ana yolda ilerlediğini gösteren görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Hagari, 'ilave kuvvetlerin' Gazze Şeridi'ne girdiğini ve karada ilerlediğini söyledi. Operasyonlar sırasında İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşandığı ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın birçok üyesinin öldürüldüğü aktarıldı.

SİVİLLERİN SIĞINDIĞI HASTANELERİ BOMBALIYORLAR

Gazze'ye yönelik bombardımana günlerdir devam eden İsrail savaş uçakları, bu kez Kudüs Hastanesi'nin çevresini bombaladı. Yaklaşık 12 bin kişi hastanede sığınırken bombardıman gerçekleşti. Filistin Kızılayı dün yapılan açıklamada "İsrail güçleri Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ni bombalayacakları tehdidinde bulunarak acilen boşaltmamızı istedi" ifadelerini kullanmıştı.


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Son Dakika Dünya İsrail tankları Gazze'ye girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail tankları Gazze'ye girdi - Son Dakika
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