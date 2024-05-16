İsrail tankları, yanlışlıkla içinde İsrail askerlerinin olduğu binayı vurdu: 5 asker öldü, 7 asker yaralandı - Son Dakika
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Dünya

İsrail tankları, yanlışlıkla içinde İsrail askerlerinin olduğu binayı vurdu: 5 asker öldü, 7 asker yaralandı

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İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye kampı bölgesinde kendi askerlerine yanlışlıkla tank ateşi açıldığını ve bu olay sonucunda beş askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca yedi askerin de yaralandığı belirtildi. İsrail ordusu, Hamas'ın yeniden organize olmaya başladığı gerekçesiyle kısa bir süre önce boşaltılan bu bölgeye hava saldırısı düzenlemiş ve kara birlikleri de bölgeye tekrar girmişti.

16.05.2024 11:39
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İsrail ordusu, beş askerinin kendi birliklerince 'dost ateşi' olarak adlandırılan bir olayda öldüğünü duyurdu. Olay, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Cibaliye kampı bölgesinde gerçekleşti. Ordu sözcüleri, bir bina içinde bulunan İsrail askerlerine yanlışlıkla düşman sanılarak tank ateşi açıldığını belirtti. İki top mermisinin isabet ettiği binada bulunan beş asker hayatını kaybetti. İsrail basını, yedi askerin de yaralandığını aktardı.

İsrail ordusu, kısa bir süre önce boşaltılan bu bölgeye Cumartesi günü bir hava saldırısı düzenledi. Hamas'ın burada yeniden organize olmaya başladığı gerekçesiyle kara birlikleri de Pazartesi günü bölgeye tekrar girdi. Cibaliye'de bulunan on binlerce sivilin buradan kaçtığı bildirildi.

Refah saldırısı konusunda uluslararası baskı altında olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaş kabinesi içinde görüş ayrılıklarını ortaya çıkaran bir durumla karşı karşıya. Savunma Bakanı Yoav Gallant, hükümetin Gazze'deki savaş sonrasına ilişkin yol haritasını netleştirme çağrısı yaptı. Gallant, kabine içinde 'savaş sonrası Gazze' konusunda bir bölünme olduğunun işareti olarak yorumlanan bir çıkışta bulunarak, Netanyahu'ya Gazze'de sivil ya da askeri bir yönetim kurma planı olmadığını açıklama çağrısı yaptı. "Ekim ayından beri bu konuyu sürekli olarak gündeme getiriyorum ve hiçbir yanıt alamadım" dedi.

Başbakan Binyamin Netanyahu ise buna sert bir yanıt vererek, Hamas ve El Fetih'e atıfta bulunarak "Hamasistan'ı El Fetihistan'la değiştirmeye hazır olmadığını" savundu. Yoav Gallant, Hamas sonrası Gazze'nin "ancak uluslararası aktörlerin de yer aldığı Filistin kurumları tarafından yönetilebileceğini" savundu.

İsrail, Gazze, Orta Doğu, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail tankları, yanlışlıkla içinde İsrail askerlerinin olduğu binayı vurdu: 5 asker öldü, 7 asker yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail tankları, yanlışlıkla içinde İsrail askerlerinin olduğu binayı vurdu: 5 asker öldü, 7 asker yaralandı - Son Dakika
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