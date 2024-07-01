VDMDHD 14:55 K. Süresi 0:-2 Skor 498 Okunma 7 Man. Sıra 13 Man. Ömrü Normal İsrail, tarafından serbest bırakılan Gazze'nin El-Şifa hastanesi yöneticisi Muhammed Abu Selmia, işkenceye maruz kaldığını söyledi - Son Dakika
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VDMDHD 14:55 K. Süresi 0:-2 Skor 498 Okunma 7 Man. Sıra 13 Man. Ömrü Normal İsrail, tarafından serbest bırakılan Gazze'nin El-Şifa hastanesi yöneticisi Muhammed Abu Selmia, işkenceye maruz kaldığını söyledi

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İsrail, Gazze'nin El-Şifa hastanesi yöneticisi Muhammed Abu Selmia'yı serbest bıraktı. İsrail'in Hamas komuta merkezi olarak kullandığı iddiaları üzerine gerçekleştirilen baskından yedi ay sonra bu serbest bırakma gerçekleşti. Abu Selmia, hapishanede kendisinin ve diğer tutukluların işkenceye maruz kaldığını ve zor koşullarda tutulduğunu ifade etti. İsrail yetkilileri ise serbest bırakılma nedeni veya işkence iddiaları hakkında yorum yapmadı.

01.07.2024 14:30  Güncelleme: 15:00
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İsrail, Gazze'ninEl-Şifa hastanesi yöneticisi Muhammed Abu Selmia'nı serbest bıraktı.

Abu Selmia, İsrali'inHamas komuta merkezi olarak kullanıldığı iddiaları üzerine yaptığı baskından yedi ay sonra serbest bırakıldı. Muhammed Abu Selmia'nın suçsuz yere tutuklanması ve yargısız bir şekilde serbest bırakılması, İsrail'in El-Şifa Hastanesi'ne yönelik iddialarıyla ilgili daha fazla soru işareti doğurdu.

İsrail yetkilileri, neden serbest bırakıldığı veya işkence iddiaları hakkında hemen yorum yapmadı. Cezaevi yetkilileri daha önce böyle bir işkence iddiasını reddetmişlerdi.

AĞIR İŞKENCEYE MARUZ KALDI

Abu Selmia, kendisinin ve diğer tutukluların işkenceye maruz kaldığını ve zor koşullarda tutulduğunu söyledi. İddiaları, serbest bırakılan diğer Filistinli tutukluların hesaplarıyla da uyumlu görünüyordu. "Hücrelere neredeyse her gün işkence yapılıyordu. Gardiyanlar sopalar ve köpekler kullanarak beni dövdüler, parmağımı kırdılar ve kafam kanadı," dedi. Abu Selmia, kendisine yardımcı olan tıbbi personelin de "tüm yasaları ihlal ederek" işkenceye katıldığını iddia etti. Bazı tutukluların kötü tıbbi bakım nedeniyle uzuvlarının ampute edildiğini söyledi.

İsrail yetkilileri, serbest bırakılma nedenini veya işkence iddialarını hakkında yorum yapmadı. İsrail'in savaş sırasında El-Şifa Hastanesi'ni ikinci kez bastığını belirten askeri yetkililer, hastanenin altında bir tünel bulduklarını ve tesis içinde militanların bulunduğuna dair diğer kanıtlar bulduklarını iddia ettiler, ancak bu kanıtlar, baskından önce iddia ettiklerine tam olarak uymuyordu.

GÖREV BAŞINDA GÖZALTINA ALINDI

Abu Selmia, 22 Kasım'da hastaneden hastaları tahliye ederken BM liderliğinde bir görev sırasında gözaltına alınmıştı. "Politik olarak motivasyonlu bir şekilde" gözaltına alındığını söyleyen Abu Selmia, mahkemeye en az üç kez getirildiğini ancak hiçbir zaman suçlanmadığını veya avukatlarla görüşmesine izin verilmediğini belirtti.

VDMDHD 14:55 K. Süresi 0:-2 Skor 498 Okunma 7 Man. Sıra 13 Man. Ömrü Normal İsrail, tarafından serbest bırakılan Gazze\'nin El-Şifa hastanesi yöneticisi Muhammed Abu Selmia, işkenceye maruz kaldığını söyledi

Filistin, İsrail, Gazze, İnsan Hakları, Hukuk, Sağlık, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya VDMDHD 14:55 K. Süresi 0:-2 Skor 498 Okunma 7 Man. Sıra 13 Man. Ömrü Normal İsrail, tarafından serbest bırakılan Gazze'nin El-Şifa hastanesi yöneticisi Muhammed Abu Selmia, işkenceye maruz kaldığını söyledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: VDMDHD 14:55 K. Süresi 0:-2 Skor 498 Okunma 7 Man. Sıra 13 Man. Ömrü Normal İsrail, tarafından serbest bırakılan Gazze'nin El-Şifa hastanesi yöneticisi Muhammed Abu Selmia, işkenceye maruz kaldığını söyledi - Son Dakika
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