İsrail televizyonunda Filistinliye tecavüzü böyle savundu: Hak ediyorlar, harika bir intikam - Son Dakika
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Dünya

İsrail televizyonunda Filistinliye tecavüzü böyle savundu: Hak ediyorlar, harika bir intikam

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İsrail askerlerinin gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinliye tecavüz etmesi dünya kamuoyunda infial uyandırdı. Olayı yankıları sürerken İsrail televizyonunda konuyla ilgili yapılan bir yorum ise mide bulandırdı.

08.08.2024 14:20
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İsrail askerlerinin Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinliye tecavüz görüntüleri dünyada büyük tepki çekti. İsrail'de özel bir televizyon kanalında büyük tepki çeken tecavüz olayının konuşulduğu programda yapılan yorum ise adeta kan dondurdu. Stüdyoda değerlendirmede bulunan bir konuk, "Bunu hak ediyorlar, harika bir intikam!" "Tutuklulara işkence devlet politikamız olmalı" ifadelerini kullandı.

SIK SIK İŞKENCEYLE GÜNDEME GELİYOR

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonulan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor. New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti. Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti. Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.

İsrail televizyonunda Filistinliye tecavüzü böyle savundu: Hak ediyorlar, harika bir intikam

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Son Dakika Dünya İsrail televizyonunda Filistinliye tecavüzü böyle savundu: Hak ediyorlar, harika bir intikam - Son Dakika

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    Yorumlar (18)

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