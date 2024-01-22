İsrail, tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Hamas\'a 2 aylık ateşkes teklif etti

İsrail yönetimi, Hamas'a tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında İsrail işgali altındaki Gazze'de 2 aylık geçici ateşkes önerdi.

İsrail'in Hamas'ın elindeki tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında Gazze Şeridi'ndeki saldırılarına 2 ay ara vermeyi teklif ettiği belirtildi. ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, İsrail'in Hamas'a yeni bir "ateşkes" teklifinde bulunduğu kaydedildi.

KATAR VE MISIR ARABULUCULUĞUNDA İLETTİLER

Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın elindeki esirlerin tamamının serbest bırakılması karşılığında Gazze'ye yönelik saldırılarına 2 ay ara vermeyi önerdiği vurgulandı. İsrail'in Gazze'de kalıcı ateşkes içermeyen öneriyi Katar ve Mısır aracılığıyla ilettiği aktarılan haberde, İsrailli yetkililerin Hamas'tan yanıt beklediklerini ancak önümüzdeki günlerde ilerleme kaydedilebileceği konusunda temkinli bir iyimserlik içinde olduklarını vurguladığı aktarıldı.

Haberde, İsrailli yetkiler esir takası mutabakatına varılırsa ilk aşamada öncelikli olarak kadınların, 60 yaş üstü erkeklerin ve sağlık durumları kritik olan rehinelerin serbest bırakılmasının planlanacağını belirtti. Sonraki aşamalarda kadın askerlerin, asker olmayan 60 yaş altı erkeklerin, İsrailli erkek askerlerin ve rehinelerin cesetlerinin teslim edilmesinin yer alacağı ifade edildi.

İsrailli yetkililerin, teklif edilen esir takası mutabakatına göre, İsrail ve Hamas'ın, her bir İsrailli esir karşılığında kaç Filistinli esirin serbest bırakılacağı konusunda önceden anlaşacağı ve ardından bu Filistinli esirlerin isimleri konusunda ayrı müzakerelerin yapılacağını kaydettiği aktarıldı.

GAZZE'DEKİ İSRAİLLİ ESİRLER

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenlemiş, çok sayıda İsrailli esir alınmıştı.

Gazze'deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı. İsrail ordusuna göre, şu anda Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı operasyon düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI 25 BİNİ GEÇTİ

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 10 bin 800'ü çocuk, 7 bin 250'si kadın olmak üzere 25 bin 295 Filistinli öldürüldü, 63 bin kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 369 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 195'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 532 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 29 Lübnanlı sivil ve 166 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.