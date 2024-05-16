İsrail, Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını feshediyor

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Türkiye'nin İsrail'le ticareti tamamen durdurma kararına karşılık serbest ticaret anlaşmasını feshedeceklerini duyuran İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ithalatta da yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını söyledi. Karardan vazgeçmek için ilginç bir şart koşan Smotrich, "Eğer Erdoğan'ın görev süresinin sonunda Türkiye vatandaşları aklı başında ve İsrail düşmanı olmayan bir lider seçerlerse, Türkiye ile ticaret yolunun yeniden açılması mümkün olacaktır." dedi.

İSRAİL'DEN SERBEST TİCARET ANLAŞMASINI FESHETME KARARI

Türkiye'nin İsrail ile ticareti kesme kararının ardından Tel Aviv'den misilleme kararı geldi. Reuters'ın haberine göre İsrail, Türkiye ile olan serbest ticaret anlaşmasını feshedecek ve kalan diğer ithalatlar için de yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacak.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

İTHALATTA YÜZDE 100 VERGİ UYGULANACAK

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, serbest ticaret anlaşması uyarınca Türkiye'den İsrail'e ithal edilen mallara uygulanan tüm indirimli gümrük oranlarının kaldırılacağını söyledi. Aynı zamanda, Türkiye'den İsrail'e ithal edilen herhangi bir ürüne, mevcut gümrük vergisi oranına ek olarak malın değerinin yüzde 100'ü oranında vergi uygulanacağını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Smotrich, İsrail'e yönelik ithalatı durdurduğunu açıklamasının Türkiye'nin taahhüt ettiği uluslararası ticaret anlaşmalarının ciddi bir ihlali anlamına geldiğini iddia etti. Smotrich, "Bizim ulusal onurumuz, ulusal gururumuz ve güçlü bir ekonomimiz var ve bu ekonominin kendisine karşı savaşanları desteklemeye ihtiyacı yok." ifadelerini kullandı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich

KARARDAN DÖNMEK İÇİN İLGİNÇ ŞART SUNDU

Karardan vazgeçmek için ilginç bir şart sunan Smotrich, "Eğer Erdoğan'ın görev süresinin sonunda Türkiye vatandaşları aklı başında ve İsrail düşmanı olmayan bir lider seçerlerse, Türkiye ile ticaret yolunun yeniden açılması mümkün olacaktır" dedi.

Smotrich, Türkiye ithalatına Çin, Doğu Avrupa, Yunanistan, Almanya, Güney Kıbrıs, Tayvan ve "daha fazlasının" alternatif olabileceğini yazdı.