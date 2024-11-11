İsrail, vatandaşlarını İngiltere\'den uzak durmaları konusunda uyardı

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İsrail devleti, Avrupa'da artan antisemitik olaylar nedeniyle vatandaşlarına önemli bir güvenlik uyarısında bulundu. Özellikle İngiltere, Fransa ve Belçika'daki sportif ve kültürel etkinliklere katılmamaları konusunda vatandaşlarını uyardı.

Bu uyarı, geçtiğimiz hafta Amsterdam'da yaşanan ciddi olayların ardından geldi. Ajax- Maccabi Tel Aviv maçı sonrasında İsrailli taraftarlar antisemitik saldırılara maruz kalmış, yüzlerce kişi otellere ve dükkanlara sığınmak zorunda kalmıştı. Amsterdam Belediye Başkanı olayları "antisemitizm patlaması" olarak nitelendirdi ve 800 polis olaylara müdahale etmek zorunda kaldı.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, istihbarat raporlarına dayanarak, Filistin yanlısı grupların kitlesel etkinlikleri İsraillilere ve Yahudilere zarar vermek için kullanmayı planladığını açıkladı. Vatandaşlarından özellikle göçmen nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kimliklerini belli etmemelerini istedi.

Önümüzdeki günlerde Paris'te oynanacak İsrail-Fransa UEFA Uluslar Ligi maçı ve Londra'daki Yahudi Film Festivali gibi etkinlikler risk altında görülüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dayanışma göstermek amacıyla maça katılacağını açıklarken, ek güvenlik önlemleri alınacağını duyurdu.