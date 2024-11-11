İsrail, vatandaşlarını İngiltere'den uzak durmaları konusunda uyardı - Son Dakika
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Dünya

İsrail, vatandaşlarını İngiltere'den uzak durmaları konusunda uyardı

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İsrail hükümeti, Avrupa'da artan antisemitik olaylar nedeniyle önemli bir güvenlik uyarısı yayınladı. Özellikle İngiltere, Fransa ve Belçika'daki sportif ve kültürel etkinliklere katılımın riskli olduğu belirtildi. Uyarı, Amsterdam'da Ajax-Maccabi Tel Aviv maçı sonrası İsrailli taraftarlara yönelik saldırıların yaşanmasının ardından geldi. İsrail istihbaratı, Filistin yanlısı grupların toplu etkinlikleri, Yahudilere zarar vermek için kullanmayı planladığını açıkladı.

11.11.2024 11:20
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İsrail devleti, Avrupa'da artan antisemitik olaylar nedeniyle vatandaşlarına önemli bir güvenlik uyarısında bulundu. Özellikle İngiltere, Fransa ve Belçika'daki sportif ve kültürel etkinliklere katılmamaları konusunda vatandaşlarını uyardı.

Bu uyarı, geçtiğimiz hafta Amsterdam'da yaşanan ciddi olayların ardından geldi. Ajax- Maccabi Tel Aviv maçı sonrasında İsrailli taraftarlar antisemitik saldırılara maruz kalmış, yüzlerce kişi otellere ve dükkanlara sığınmak zorunda kalmıştı. Amsterdam Belediye Başkanı olayları "antisemitizm patlaması" olarak nitelendirdi ve 800 polis olaylara müdahale etmek zorunda kaldı.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, istihbarat raporlarına dayanarak, Filistin yanlısı grupların kitlesel etkinlikleri İsraillilere ve Yahudilere zarar vermek için kullanmayı planladığını açıkladı. Vatandaşlarından özellikle göçmen nüfusun yoğun olduğu bölgelerde kimliklerini belli etmemelerini istedi.

Önümüzdeki günlerde Paris'te oynanacak İsrail-Fransa UEFA Uluslar Ligi maçı ve Londra'daki Yahudi Film Festivali gibi etkinlikler risk altında görülüyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, dayanışma göstermek amacıyla maça katılacağını açıklarken, ek güvenlik önlemleri alınacağını duyurdu.

İsrail, vatandaşlarını İngiltere'den uzak durmaları konusunda uyardı
İsrail, vatandaşlarını İngiltere'den uzak durmaları konusunda uyardı
İsrail, vatandaşlarını İngiltere'den uzak durmaları konusunda uyardı
İsrail, vatandaşlarını İngiltere'den uzak durmaları konusunda uyardı
İsrail, vatandaşlarını İngiltere\'den uzak durmaları konusunda uyardı

Birleşik Krallık, Maccabi Tel Aviv, Güvenlik, Filistin, 3-sayfa, Belçika, Fransa, İsrail, Dünya, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail, vatandaşlarını İngiltere'den uzak durmaları konusunda uyardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Yusuf Miral:
    inşallah yeryüzünden silinirsiniz. 13 0 Yanıtla
  • Batu Gun:
    Ne ekersen onu bicersin, milletin anasini miktikten sonra "magduruz" demeyi de devlet nisani verdikleri zattan ogrendiler herhalde 6 2 Yanıtla
  • celal doğan:
    Tuh be nasıl üzldüm 4 0 Yanıtla
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