İsrail ve ABD'ye ait savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı düzenledi.
Gerçekleştirilen saldırıda Husilere ait Savunma Bakanlığı binasının hedef alındığı iddia edildi. Düzenlenen hava saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
israil basını ise Hizbullah'tan sonra yeni hedefin Husiler olacağını ve Husilere karşı ciddi hava saldırılarının başlayacağını iddia ediyordu.
Husiler öğle saatlerinde İsrail'i balistik füzelerle hedef almıştı.
Son Dakika › Dünya › İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı - Son Dakika
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