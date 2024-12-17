İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı - Son Dakika
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Dünya

İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı

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İsrail ve ABD Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı düzenledi. Yemenli Husiler bugün öğle saatlerinde İsrail'i balistik füzelerle hedef almış ancak füzeler havada imha edilmişti.

17.12.2024 01:27  Güncelleme: 07:37
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İsrail ve ABD'ye ait savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı düzenledi.

Gerçekleştirilen saldırıda Husilere ait Savunma Bakanlığı binasının hedef alındığı iddia edildi. Düzenlenen hava saldırıya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

israil basını ise Hizbullah'tan sonra yeni hedefin Husiler olacağını ve Husilere karşı ciddi hava saldırılarının başlayacağını iddia ediyordu.

HUSİLER İSRAİL'E SALDIRMIŞTI.

Husiler öğle saatlerinde İsrail'i balistik füzelerle hedef almıştı.

İsrail ve ABD\'den Yemen\'in başkentine saldırı

Orta Doğu, Politika, İsrail, Dünya, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ve ABD'den Yemen'in başkentine saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ahmet İPTAŞ:
    HUSİLER, HİZBULLAH,HAMAS, İRAN HEPSİ İSRAİLİN PLANI. HİÇBİRİNE İNANMIYORUM. 50 13 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Dünya lideri NETANYAHU 10 27 Yanıtla
  • Firdevss null:
    Şimdi de Yemen'e sardılar 16 2 Yanıtla
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