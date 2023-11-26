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İsrail ve Hamas arasında 3. rehine takası gerçekleşti: 39 Filistinliye karşılık 14 İsrailli serbest bırakıldı - Son Dakika

İsrail ve Hamas arasında 3. rehine takası gerçekleşti: 39 Filistinliye karşılık 14 İsrailli serbest bırakıldı

İsrail ve Hamas arasında yapılan esir takası anlaşmasında 3. rehine takası gerçekleşti. Hamas, elindeki 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu vatandaşı Kızılhaç'a teslim etti. Tel Aviv yönetimi ise İsrail hapishanelerinde bulunan 39 Filistinliyi serbest bıraktı.

26.11.2023 - 18:43,  Güncelleme: 19:58
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İsrail ve Hamas'ın anlaşmaya vardığı 4 günlük ateşkes kapsamında gerçekleşecek 3. rehine takasında kritik dakikalar yaşandı. Ateşkesin 3. gününde Hamas, 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu rehineyi salıverdi. İsrail de karşı hamle olarak 39 Filistinliyi serbest bıraktı. Öte yandan 4 günlük ateşkes sürecinde Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerinde tutulan 150 Filistinlinin bırakılması planlanıyor.

İSRAİLLİ VE YABANCI ESİRLER KIZILHAÇ'A TESLİM EDİLDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre Gazze Şeridi'ndeki 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esirin Hamas tarafından Kızılhaç'a teslim edildiği bildirildi.

RUS ESİR SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan Hamas, Rusya vatandaşı 1 esirin serbest bırakıldığını duyurdu. Hamas tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın İsrail-Filistin arasındaki çatışmalara ilişkin pozisyonu nedeniyle Rus esirin serbest bırakıldığı aktarılarak, Rus esirin Kızılhaç'a teslim edildiği belirtildi.

İsrail ve Hamas arasında 3. rehine takası! Kızılhaç 17 kişiyi teslim aldı

İSRAİL 39 FİLİSTİNLİYİ SALIVERDİ

Tel Aviv yönetimi, Hamas'ın 14 İsrailli esiri salıvermesi sonrası, İsrail hapishanelerinde bulunan 39 Filistinliyi serbest bıraktı.

ESİR TAKASI ANLAŞMASI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti. Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

ŞU ANA KADAR 40 İSRAİLLİ ESİRE KARŞILIK 117 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILDI

Anlaşmanın yürürlüğü girmesinden geçen şu zamana kadar abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 40 İsrailli esir ve İsrail hapishanelerinde tutuklu 117 Filistinli serbest bırakıldı.

İsrail ve Hamas arasında 3. rehine takası! Kızılhaç 17 kişiyi teslim aldı

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

7 EKİM'DEN BU YANA 386 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları 7 Ekim de 239 İsrailliyi esir aldı.

İsrail ve Hamas arasında 3. rehine takası! Kızılhaç 17 kişiyi teslim aldı

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 14 bin 854 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 239 Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİL ORDUSU HASTANELERİ HEDEF ALIYOR

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ve Hamas arasında 3. rehine takası! Kızılhaç 17 kişiyi teslim aldı

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan topraklarında bulunan Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

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Son Dakika Dünya İsrail ve Hamas arasında 3. rehine takası gerçekleşti: 39 Filistinliye karşılık 14 İsrailli serbest bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail ve Hamas arasında 3. rehine takası gerçekleşti: 39 Filistinliye karşılık 14 İsrailli serbest bırakıldı - Son Dakika
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