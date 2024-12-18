İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın - Son Dakika
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Dünya

İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın

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Hamas ve İsrail'in Gazze'de ateşkes konusunda anlaştığı iddia edildi. Buna göre, Hamas elindeki hasta, yaşlı ve kadın esirleri bırakacak. İsrail ordusu da Gazze'den kademeli bir şekilde çekilecek. Öte yandan Netanyahu bu çerçevede yarın kritik bir ziyaret gerçekleştirecek.

18.12.2024 17:22
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İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ediyor. İsrail ordusunun insanlık dışı saldırılarında on binlerce masum sivil hayatını kaybederken, bir yandan da ateşkes görüşmeleri devam ediyor.

"HAMAS VE İSRAİL ATEŞKESTE ANLAŞTI" İDDİASI

Hamas ve İsrail arasındaki görüşmelerden çıkacak sonuç merakla beklenirken, el Arabiya dikkat çeken bir iddiada bulundu. Habere göre, Hamas ve İsrail ateşkeste anlaştı.

İSRAİL ORDUSU GAZZE'DEN KADEMELİ ÇEKİLECEK

Ateşkesin detaylarında yer alan maddeler Gazze için umutları artırdı. Buna göre, Hamas elindeki hasta, yaşlı ve kadın esirleri serbest bırakmayı kabul etti. İsrail ordusu ise zamana yayılmış biçimde kademeli olarak Gazze'den çekilecek.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yarın Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidiyor. Reuters'ın haberine göre, Netanyahu Kahire'de ateşkes görüşmelerine katılacak.

CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 439 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 38 kişinin hayatını kaybettiği, 203 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 97'ye, yaralı sayısının da 107 bin 244'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İSRAİL-HAMAS ARASINDA ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

İsrail devlet televizyonu KAN, 16 Aralık'ta, "kısıtlı yetkilere" sahip bir İsrail heyetinin, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gittiğini aktarmıştı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da dün yaptığı açıklamada, "Hamas ile bir esir takası ve ateşkes anlaşmasına oldukça yaklaştıklarını" duyurmuştu. Hamas da dün yaptığı yazılı açıklamada, Katar'da, ateşkes için yapılan görüşmelerin "ciddi ve olumlu" olduğunu, İsrail'in yeni şartları öne sürmekten vazgeçmesi durumunda anlaşmaya varılabileceğini ifade etmişti.

İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın

Uluslararası İlişkiler, Binyamin Netanyahu, Politika, İsrail, Dünya, Gazze, Hamas, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Ramazan Karakuş:
    Bizi İsrail hamas ilgilenmiyorum bu turkiyede binlerce insan her gün açlıktan geberiyor çok zor Osman Gökçek gibi 600 trilyon dairenuzz yok kadın harem oynamıyoruz bunların hesabı sorulacak 14 17 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Neye yarar o kadar insan öldü. İsraile guven olmaz amarica 19 3 Yanıtla
  • ramazan bacı:
    İsrail elbet sonun gelecek. 9 4 Yanıtla
  • osman şahin:
    50 bin insan katl edildi suryede Müslüman adı altında DEAŞ HTŞ ÖSO gibi terör örgütleri müslüman kürtleri yerinden yurdundan ederken Yahudi İsrail Şam’a 20 km mesafede hayırlı olsun 8 4 Yanıtla
  • Erdal Baygar:
    Ateşkes saglayacak tın HAMAS bu kadar çocuk, kadın boşunamı öldü her yer harebe oldu. 11 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Atın ölümü arpadan olsun 4 4 Yanıtla
  • İSMAİL DEMİR:
    sonuç ne kim kazandi 3 2 Yanıtla
  • Eski Tüfek.:
    Sebep....sonuç.... 3 1 Yanıtla
  • Bir varmış bir yokmuş:
    HANI BU SEREFSIZE YAKALAMA KARARI CIKMISTI ??!!?? 1 1 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Ne Gazze diye bir yer ne de Hamas diye bir terör örgütü kalmadı. Sadece adı kaldı o da şimdilik. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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