İsrail ve Hamas ateşkese çok yakın

Dünya

İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ediyor. İsrail ordusunun insanlık dışı saldırılarında on binlerce masum sivil hayatını kaybederken, bir yandan da ateşkes görüşmeleri devam ediyor.

"HAMAS VE İSRAİL ATEŞKESTE ANLAŞTI" İDDİASI

Hamas ve İsrail arasındaki görüşmelerden çıkacak sonuç merakla beklenirken, el Arabiya dikkat çeken bir iddiada bulundu. Habere göre, Hamas ve İsrail ateşkeste anlaştı.

İSRAİL ORDUSU GAZZE'DEN KADEMELİ ÇEKİLECEK

Ateşkesin detaylarında yer alan maddeler Gazze için umutları artırdı. Buna göre, Hamas elindeki hasta, yaşlı ve kadın esirleri serbest bırakmayı kabul etti. İsrail ordusu ise zamana yayılmış biçimde kademeli olarak Gazze'den çekilecek.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yarın Mısır'ın başkenti Kahire'ye gidiyor. Reuters'ın haberine göre, Netanyahu Kahire'de ateşkes görüşmelerine katılacak.

CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 439 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 38 kişinin hayatını kaybettiği, 203 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 97'ye, yaralı sayısının da 107 bin 244'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İSRAİL-HAMAS ARASINDA ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

İsrail devlet televizyonu KAN, 16 Aralık'ta, "kısıtlı yetkilere" sahip bir İsrail heyetinin, Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya gittiğini aktarmıştı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da dün yaptığı açıklamada, "Hamas ile bir esir takası ve ateşkes anlaşmasına oldukça yaklaştıklarını" duyurmuştu. Hamas da dün yaptığı yazılı açıklamada, Katar'da, ateşkes için yapılan görüşmelerin "ciddi ve olumlu" olduğunu, İsrail'in yeni şartları öne sürmekten vazgeçmesi durumunda anlaşmaya varılabileceğini ifade etmişti.