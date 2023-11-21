İsrail ve Hamas, rehine takasında anlaştı

İsrail ve Hamas arasında bir süredir gerçekleşmesi beklenen rehine takasına Netanyahu hükümetinden onay çıktı. Bu akşam saat 20.00'da bir araya gelen kabinenin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hükümet bu akşam zor ama doğru bir karar verdi. Rehineler aşamalı bir şekilde serbest bırakılacak. Güvenlik şefleri, aldığımız karara destek verdi" dedi. İsrail devlet televizyonu KAN'a göre anlaşma kapsamında İsrail hapishanelerinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 150 Filistinli tutuklu serbest bırakılacak. Karşılığında 4 günlük ateşkes sağlanacak ve 4 gün içinde 50 İsrailli rehine (çocuk ve kadın) serbest bırakılacak.

"ASKER, ALDIĞIMIZ KARARA DESTEK VERDİ"

Konuya ilişkin açıklamada bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hükümet zor ama doğru bir karar verdi. Rehineler aşamalı bir şekilde serbest bırakılacak. Güvenlik şefleri, aldığımız karara destek verdi." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

4 GÜNLÜK ATEŞKES VE KARŞILIKLI REHİNE TAKASI

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre anlaşma, İsrail hapishanelerinde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 150 Filistinli mahkumu serbest bırakması karşılığında 4 günlük ateşkes ve 4 gün içinde 50 İsrailli rehinenin (çocuk ve kadın) serbest bırakılmasını içeriyor.

"ANLAŞMA, ORDUYA HAZIRLANMA FIRSATI VERECEK"

Netanyahu, Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes sağlanması halinde dahi Hamas'la savaşa devam edeceklerini açıkladı ve "Anlaşma orduya hazırlanma fırsatı verecek" dedi.

KAN, İsrail ordusunun, Hamas ile yapılması beklenen esir takası anlaşmasını kabul ettiğini belirterek, ateşkes günlerinin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki karadan saldırı hazırlığı amacıyla ordu güçlerini yeniden organize etmek için kullanabileceğini duyurdu.

KARA OPERASYONUNUN GÜNEYE GENİŞLETİLMESİ İÇİN HAZIRLIKLAR YAPILIYOR

Haberde, "İsrail ordusunun şu aşamada çekinmeden anlaşmayı kabul ettiği söylenebilir. Orduda ateşkesin sahadaki güçleri yeniden organize etmek için kullanılabileceği söyleniyor. Kara manevrasının Gazze Şeridi'nin güneyine kadar genişletilmesine yönelik hazırlıklar da yapılıyor." ifadeleri kullanıldı.





HAMAS'IN ELİNDE 239 İSRAİLLİ REHİNE VAR

İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. İsrail hapishanelerinde 2000'den fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor. İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.

KABİNEDE ÇATLAĞA YOL AÇTI

Öte yandan Hamas ile yapılan esir takası anlaşması, İsrail kabinesinde çatlağa yol açtı. Gazze'deki saldırıların büyük savunucusu aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas ile esir takası anlaşmasına eleştiride bulunarak hükümetine tepki gösterdi. Ben-Gvir, "Bundan rahatsızım çünkü bize felaket getirebilecek bir anlaşmadan bahsediyorlar." dedi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir





İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

7 EKİM'DEN BU YANA 384 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 68, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde 5 bin 840'ı çocuk ve 3 bin 920'si kadın olmak üzere 14 bin 128 kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 218 Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİL ORDUSU HASTANELERİ VURUYOR

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan topraklarında bulunan Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 78 Hizbullah mensubu öldü.