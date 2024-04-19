İran, Şam'daki konsolosluk binasına yönelik saldırıya misilleme yaparak İsrail'e 300'e yakın füze ve İHA ile "Gerçek Vaat" operasyonu düzenlemişti.
Dün gece saatlerinde İran'a misilleme yaparak 3 drone ile birçok nükleer santralin bulunduğu İsfahan'ı hedef alan İsrail ordusu küçük çaplı saldırıda pek de istediği neticeleri alamadı.
Hava savunma sistemleri droneları havada imha ederken İsrail'in gece yarısı yalnızca İran'ı değil Irak ve Suriye'yi de vurduğu ortaya çıktı.
İsrail'in İran'ın yanı sıra Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da bulunan bir havaalanının gece yarısı vurduğu bildiriliyor. İsrail jetleri ayrıca, El Talah havaalanının yanı sıra yine güneydeki Izra şehrinde yer alan Suriye ordusuna ait bir radar erken uyarı sahasını da hedef aldı.
Irak'ın başkenti Bağdat, güneydeki Babil'de de gece yarısı patlama sesleri duyuldu. Yerel kaynaklar, İsrail'in Irak'taki İran milislerini bombardımana tuttuğunu, Bağdat'ta yerle bir olan binada İran yanlısı milisler ve Devrim Muhafızları üyelerinin toplantı yaptığını aktardı. Irak'ın kuzeyindeki Erbil ve Musul gibi şehirlerde de gece yarısı savaş uçaklarının sesleri var.
Son Dakika › Dünya › İsrail yalnızca İran'ı vurmamış! Gece yarısı Irak ve Suriye'de de patlama sesleri duyuldu - Son Dakika
İran'ın İsfahan eyaletinde meydana gelen patlama sesi, hava savunma sisteminin tanımlanamayan bir cisme ateş açması sonucu gerçekleşti. İran ordusu komutanlarından Siyaveş Mihendust, saldırının hiçbir hasara yol açmadığını belirtti. İran Uzay Kurumu Sözcüsü Hüseyin Dalirian ise saldırıda kullanılan İHA'ların kısa menzilli olduğunu ve İran içerisinden havalanmış olabileceğini aktardı.
Gazze'de, Ukrayna'dakinden daha çok enkaz olduğunu söyleyen Birleşmiş Milletler, savaşın altıncı ayında, patlamamış mühimmatı temizlemek için daha fazla fon arıyor.
İsrail'in İran'a başlattığı saldırı sonrasında İran'ın cevabının ne olacağı merak ediliyordu. İranlı yetkili, yaptığı açıklamada İran'ın, İsrail saldırısına yönelik acil bir misilleme planı olmadığını söyledi.
İsrail günlerdir beklenen misilleme saldırısını gerçekleştirirken, İran'ın birçok nükleer tesisinin bulunduğu İsfahan eyaletini hedef aldı. 3 drone ile gerçekleştirilen saldırı dünyayı tedirgin ederken, İran devlet televizyonu nükleer tesislerde herhangi bir zarar meydana gelmediğini duyurdu.
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