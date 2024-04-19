İsrail yalnızca İran'ı vurmamış! Gece yarısı Irak ve Suriye'de de patlama sesleri duyuldu - Son Dakika
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Dünya

İsrail yalnızca İran'ı vurmamış! Gece yarısı Irak ve Suriye'de de patlama sesleri duyuldu

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İran'ın "Gerçek Vaat" operasyonuna dün gece misilleme yapan İsrail ordusunun yalnızca Tahran'ı değil Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da bulunan bir havaalanını ve Irak'ın başkenti Bağdat ile Babil'i de vurduğu ortaya çıktı. Yetkililer İsrail'in vurduğu bölgelerde gece yarısı patlama sesleri duyulduğunu aktardı.

19.04.2024 08:42  Güncelleme: 08:58
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İran, Şam'daki konsolosluk binasına yönelik saldırıya misilleme yaparak İsrail'e 300'e yakın füze ve İHA ile "Gerçek Vaat" operasyonu düzenlemişti.

İSRAİL İRAN'DA İSTEDİĞİ SONUCA ULAŞAMADI GİBİ...

Dün gece saatlerinde İran'a misilleme yaparak 3 drone ile birçok nükleer santralin bulunduğu İsfahan'ı hedef alan İsrail ordusu küçük çaplı saldırıda pek de istediği neticeleri alamadı.

GECE YARISI 2 ÜLKEYİ DAHA HEDEF ALMIŞLAR

Hava savunma sistemleri droneları havada imha ederken İsrail'in gece yarısı yalnızca İran'ı değil Irak ve Suriye'yi de vurduğu ortaya çıktı.

İsrail yalnızca İran'ı vurmamış! Gece yarısı Irak ve Suriye'de de patlama sesleri duyuldu

RADAR ERKEN UYARI SAHASI HEDEF ALINDI

İsrail'in İran'ın yanı sıra Suriye'nin güneyindeki Süveyda'da bulunan bir havaalanının gece yarısı vurduğu bildiriliyor. İsrail jetleri ayrıca, El Talah havaalanının yanı sıra yine güneydeki Izra şehrinde yer alan Suriye ordusuna ait bir radar erken uyarı sahasını da hedef aldı.

İRAN MİLİSLERİNE BOMBARDIMAN

Irak'ın başkenti Bağdat, güneydeki Babil'de de gece yarısı patlama sesleri duyuldu. Yerel kaynaklar, İsrail'in Irak'taki İran milislerini bombardımana tuttuğunu, Bağdat'ta yerle bir olan binada İran yanlısı milisler ve Devrim Muhafızları üyelerinin toplantı yaptığını aktardı. Irak'ın kuzeyindeki Erbil ve Musul gibi şehirlerde de gece yarısı savaş uçaklarının sesleri var.

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Son Dakika Dünya İsrail yalnızca İran'ı vurmamış! Gece yarısı Irak ve Suriye'de de patlama sesleri duyuldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ali bakır: Karı koca gibiler anca dırdır Dünya gündemini meşguliyet amaç değerli madenleri ve petrolü yükseltmek 1 milyar dolar masraf et 100 milyar dolar kazan. 55 10 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen: bunlara izin verilirse yakında bizi de vurabilir, İsrail yok edilmeli... 35 0 Yanıtla
  • Zafer El: dıbbikleri yemiyor düşündürücü ???? 17 2 Yanıtla
  • Rıza Özdemir: Körler sağırlar birbirini ağırlar. 8 milyar insan nasıl kanar bu oyuna. Tuhaf gerçekten. 16 2 Yanıtla
  • şevket uğurlu: Yoklama bu bence bı gece ansızın savaş basliyacak 9 6 Yanıtla
  • Zafer El: mazlumların kanı sebep olanların ve aynı soydan gelenlerin ve gelecek olanların elinden hiçbir zaman ilelebet yıkasalar dahi çıkmayacak çıkartamayacaksınız aynalara dahi bakamaz hale geleceksiniz uykulariniz kaçacak 1 0 Yanıtla
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