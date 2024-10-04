İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı - Son Dakika
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İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı

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İsrail hava saldırılarının sürdüğü Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde arka arkaya şiddetli patlamalar yaşandı. İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, saldırılarda Nasrallah'ın halefi Haşim Safiyuddun'un hedef alındığı açıklandı.

04.10.2024 01:03  Güncelleme: 01:21
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İsrail'in günlerdir yoğun hava saldırıları düzenlediği Beyrut'ta 23 Eylül'den bu yana yaşanan en şiddetli patlamalardan biri meydana geldi. Art arda yaşanan patlamalar binalarda sarsıntılara sebep oldu.

İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı

İSRAİL BUGÜN 15 AYRI NOKTAYA SALDIRDI

İsrail ordusu, bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 15 ayrı noktaya hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'a düzenlenen hava saldırılarına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Beyrut'ta bugün 15 ayrı noktaya hava saldırısı düzenlendiği ve vurulan yerlerin "Hizbullah'a ait hedefler olduğu" ifade edildi. Açıklamada ayrıca hava saldırılarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı. İsrail ordusunun son günlerde artırdığı hava saldırıları, Lübnan'ın güneyinin yanı sıra doğusundaki Bekaa Vadisi ve Beyrut'un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde yoğunlaşıyor.

İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı

NASRALLAH'IN HALEFİNİ HEDEF ALDI

İsrail Ordusu'ndan yapılan açıklamada, yoğun hava saldırılarında, öldürülen Lübnan Hizbullah'ı lideri Nasrallah'ın yerine geçecek isim olan Haşim Safiyuddin'in hedef alındığı açıklandı.

HİZBULLAH: ÇATIŞMALARDA 17 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, "operasyon odasının, güvenilir saha kaynaklarına dayandırarak, çatışmalarda 17 İsrail askerinin öldürüldüğünü aktardığı" ifade edildi. İsrail ordusu ise kara saldırılarının başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda 9 askerinin öldüğünü duyurmuştu.

İSRAİL KARA SALDIRISINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER YAYINLADI

İsrail'in Lübnan'a yönelik havadan ve karadan saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde devam eden kara saldırısına ilişkin yeni görüntüler yayınladı. Ordu, görüntülerin Etzioni Tugayı'na ait olduğunu belirterek, Lübnan'a giren ilk yedek askerler olduklarını ifade etti.

İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı

İSRAİL'İN LÜBNAN'DA ŞİDDETLENEN SALDIRILARINDA 1374 KİŞİ ÖLDÜ

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 17-18 Eylül'de Hizbullah'ın kullandığı çağrı cihazları ve telsizleri patlattı, 23 Eylül'de de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1374 kişi öldü.

İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı
İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut\'ta birçok noktaya saldırdı

Orta Doğu, Politika, Lübnan, Beyrut, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı - Son Dakika
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