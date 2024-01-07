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İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika
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İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı

İsrail'in "en çok arananlar" listesinin tepesinde yer alan ve Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği operasyonun mimarı olan Hamas'ın gölge liderlerinden Muhammed Deif'in yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Hakkında çok az şey bilinen Deif fotoğraflardan birinde elinde bir deste ABD dolarıyla görülürken, diğer fotoğrafta ise saatine baktığı ve elinde plastik bir bardak tuttuğu görülüyor.

İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas\'ın gölge lideri Muhammed Deif\'in fotoğrafları ortaya çıktı
07.01.2024 - 09:29,  Güncelleme: 09:37
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7 Ekim'de Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın İsrail'e saldırısı sonrasında tansiyonun yükseldiği Orta Doğu'da sıcak bir gelişme yaşandı. İsrail'in 1995 yılından beri "en çok arananlar" listesinin tepesinde yer alan Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın "gölge lideri" Muhammed Deif'in yeni fotoğrafları yayınlandı.

ELİNDE BİR DESTE ABD DOLARI İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Son aylarda Filistin'de sivillere orantısız şiddet uygulayan İsrail ordusu, tarihi açıklanmayan fotoğrafların Gazze'de ele geçirilen 70 milyon dijital dosyadan toplandığını açıkladı. Fotoğraflarda hakkında çok az şey bilinen Deif bir etkinlikte görüntüleniyor. Fotoğrafların birinde elinde bir deste ABD doları tutan Deif'in yanında başka bir adam da yer alıyor.

İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge liderleri Muhamemd Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı

BİR GÖZÜNÜN GÖRMEDİĞİ İDDİA EDİLİYORDU

Deif'in saatine baktığı ve elinde plastik bir bardak tuttuğu da görülüyor. Hakkında birçok iddia ortaya atılan ve İsrail'in geçmişteki saldırılarından son anda kurtulduğu ve bir gözünün görmediği ve tekerlekli sandalye kullandığı iddia edilen Deif'in fotoğraflarda gözü açıkça görülürken adamların arkasında ise iki çift ayakkabı yer alıyor.

TOPALLAYARAK YÜRÜYORMUŞ

İsrail'in önde gelen medya kuruluşlarından Yedioth Ahronot'un internet sitesinde, bu fotoğrafın 2018'de çekildiği öne sürüldü. Öte yandan Maariv isimli medya kuruluşu da İsrail ordusunun Deif'in hiçbir desteğe ihtiyaç olmadan sadece hafifçe topallayarak yürüdüğüne dair kanıtların bulunduğunu iddia etti.

İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge liderleri Muhamemd Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı

HAYATI BOYUNCA 7 SUİKAST GİRİŞİMİNDEN KURTULDU

Kassam Tugayları'nın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği saldırının mimarı olduğu tahmin edilen Deif'in hayatı boyunca en az 7 suikast girişiminden kurtulduğu belirtildi. 2014 yılında kendisine düzenlenen suikast girişiminden son anda kurtulan Deif'in o saldırıda eşi, henüz bebek olan oğlu ve 3 yaşındaki kızı yaşamını yitirmişti. Deif'in 2021, 2001, 2002, 2003 ve 2006'da da suikast girişimlerine uğradığını aktaran İsrail medyası Deif'in 2006'da bacaklarını kaybettiğini öne sürdü.

YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, İsrail, Gazze, Hamas, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı - Son Dakika
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