İsrailli albay, askerlerinden böyle şikayet etti: Kokuyorlar

Gazze'deki çatışmalarda hayatını kaybeden askerlerin cesetlerini saklamakta sıkıntı yaşadıklarını söyleyen İsrail ordusunda görevli bir albay kötü kokudan şikayet etti. Albay, "Çok hoş olmayan bir koku yayıyorlar. Halbuki öldürülmelerinin üzerinden bir gün bile geçmedi." diye konuştu.

Katil İsrail'in Gazze'deki katliamları 1 aydır devam ediyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na karşı zor zamanlar yaşayan İsrail ordusunda çok sayıda asker hayatını kaybetti.

"ASKERLERİN CESETLERİ KÖTÜ KOKUYOR"

İsrail ordusunda görev yapan bir albay, çatışmalarda ölen askerlerin saklayamadıklarını, cesetlerin kötü koktuğunu söyledi. Videoda albay, "İsrail askerlerinin cesetlerini saklama konusunda sorunumuz var. Çünkü çok hoş olmayan bir koku yayıyorlar. Halbuki öldürülmelerinin üzerinden bir gün bile geçmedi." ifadelerini kullandı.

İSRAİL, ÇATIŞMALARDA AĞIR KAYIPLAR VERİYOR

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.