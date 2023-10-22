İsrail-Hamas çatışmaları 16. gününde devam ederken Tel Aviv yönetimi, saldırılarını artıracağını açıkladı. İsrail'in kara operasyonu hazırlıkları sürerken Gazze Şeridi'ndeki bir askeri üssü ziyaret eden Netanyahu, yedek askerlerden birinin tepkisiyle karşılaştı.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıdan Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tutan asker, "Arkadaşlarım senin yüzünden öldürüldü. Devleti sabote ettin" sözleriyle tepki gösterdi.
Son Dakika › Dünya › Netanyahu'ya bağırıp tepki gösteren İsrailli askeri zor susturdular - Son Dakika