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Gazze'de katliam yapan İsrail askeri: Öldürmek için bebek arıyorum - Son Dakika
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Gazze'de katliam yapan İsrail askeri: Öldürmek için bebek arıyorum

Ekim ayından bu yana Gazze'de katliam yapan İsrail ordusundan bir asker, öldürmek için bebek aradığını belirtip "Buralarda hiç bebek kalmadı. Ben bir kız çocuğu öldürdüm ama sanırım 12 yaşında filandı" ifadelerini kullandı. Askerin iğrenç sözleri büyük tepkiye neden oldu.

Gazze\'de katliam yapan İsrail askeri: Öldürmek için bebek arıyorum
29.12.2023 - 09:28,  Güncelleme: 09:53
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ederken bölgeden acı görüntülerin yanı sıra İsrailli askerin gülerek çektiği video sosyal medyada tepkilere neden oldu. Askerin "Bebek arıyoruz ama bebek kalmadı, 12 yaşında bir kız çocuğunu öldürdüm ama bebek arıyoruz." sözleri tepkilere neden oldu.

GÖRÜNTÜ TEPKİ ÇEKTİ

Çoluk çocuk genç yaşlı demeden Gazze'de katliamlarına devam eden İsrail ordusunun son yayınlanan videoda ile bir kez daha iğren yüzü ortaya çıktı. Daha geçtiğimiz günlerdeFilistinlilerin stadyumda toplayıp yarı çıplak gözaltına alındığı görüntüler tepki çekti.

"ÖLDÜRMEK İÇİN BEBEK ARIYORUZ"

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde İsrailli askerin gülerek "Öldürmek için bebek arıyoruz ama bebek kalmadı, 12 yaşında bir kız çocuğunu öldürdüm ama bebek arıyoruz." ifadelerini kullanması adeta çileden çıkardı.Video İsrail ordusunun zalimliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

YORUMLAR (3)
  • Beşiktaş 1903: Allahım keşke kıyamet kopsa da insanlık yok olsa Yanıtla 12 1
  • Beşiktaş 1903: Allah belanı versin. İnsanlığım dan utandim Yanıtla 12 0
  • Necati Kaya: Bu dünyadan ümidimi kestim.Böyle iğrenç,rezil ve vahşi bir konu,kişi ve ideoloji görmedim. Yanıtla 0 0

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