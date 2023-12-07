İsrailli askerlere destek ziyareti yapan televizyoncu top mermilerine ''Gazzelilere selamlar'' yazdı

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Hamas ile geçici ateşkesin sona ermesiyle Gazze'ye saldırılarına yeniden başlayan İsrail'de askerlere dikkat çeken bir isimden ziyaret geldi. İsrailli televizyoncu Rotem Achihun, askerlere yaptığı destek ziyareti sırasında Gazze'deki binlerce sivilin üzerine atılacak top mermilerinin üzerine oldukça keyifli bir biçimde "Gazzelilere selamlar" diye yazdı.

İSRAİLLİ TELEVİZYONCUDAN SKANDAL HAREKET

İsrail askerlerini ziyaret eden İsrailli televizyoncu Rotem Achihun, Gazze'deki çoğunluğu masum çocuk ve kadınlardan oluşan sivillerin üzerine atılacak top mermilerinin üzerine sevinçle "Gazzelilere selamlar" yazdı.

İSRAİL MÜLTECİ KAMPLARINA BOMBA YAĞDIRDI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Maghazi ve Şabora mülteci kamplarına düzenlediği saldırılarda en az 23 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

SALDIRIDA ONLARCA FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki sivil yerleşim bölgelerine yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail savaş uçakları sabaha karşı Deir el-Balah kentinde yer alan Maghazi Mülteci Kampı'ndaki bir evi hedef aldı. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırıda en az 17 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin ise yaralandığı belirtildi. Saldırıda hedef alınan ev kullanılamaz hale gelirken, yaralılar El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne kaldırıldı. İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Rafah kentinde bulunan Şabora Mülteci Kampı'nda bir eve hava saldırısı düzenledi. Büyük bir yıkıma yol açan saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda ölenlerin cenazeleri bölgede kazılan toplu mezarlara defnedildi.

GAZZE'DE 16 BİNDEN FAZLA SİVİL YAŞAMINI YİTİRDİ

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya ofisi tarafından yapılan son açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği hava ve kara saldırılarında toplam 16 bin 248 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 616 kişi yaralandı.