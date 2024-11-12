İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi - Son Dakika
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Dünya

İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi

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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini söylemesi ve buna yönelik talimat verdiğini duyurması kamuoyunda infiale neden oldu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "İsrailli yetkililerin, Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönündeki açıklamalarını reddediyoruz. Bu açıklamalar, İsrail'in nihai amacının Filistin topraklarını ele geçirmek olduğunun kanıtıdır" ifadeleri yer aldı.

12.11.2024 15:00  Güncelleme: 15:23
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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğini yaptığı aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin grup toplantısında, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhak etmesinin zamanının geldiğini öne sürerek, ilgili kurumlara ilhak planı için gerekli altyapı çalışmalarını başlatmaları talimatını verdiğini ve 2025'in Batı Şeria'nın "ilhak edilmesi yılı" olacağını da savundu.

TÜRKİYE'DEN İSRAİLLİ BAKAN'A SERT TEPKİ

İsrailli Bakan Smotrich'in skandal hamle uluslararası kamuoyunda infiale neden olurken Türkiye'den de bu sözlere sert tepki gecikmedi.

"NİHAİ AMAÇLARI FİLİSTİN TOPRAKLARINI ELE GEÇİRMEK"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "İsrailli bazı yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesi yönünde yaptığı açıklamaları en güçlü biçimde reddediyoruz. Uluslararası hukuku ve iki devletli çözümü hiçe sayan bu açıklamalar, İsrail'in nihai amacının Filistin topraklarını ele geçirmek olduğunun kanıtıdır. İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı soykırım ve işgal politikasının cezasız kalması, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve yandaşlarını daha da cesaretlendirmektedir" ifadelerini kullandı. Ayrıca açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumun, İsrail'in hukuksuz politikalarına karşı güçlü bir duruş sergilemesi gerektiği kaydedildi.

AK PARTİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'in yeni saldırı planına yönelik tepki gecikmedi. Resmi X hesabından bir paylaşım yapan Çelik "İsrailli yetkililer her gün bölge ülkelerine dönük yeni bir saldırı planı açıklıyor. Bu açıklamalar savaş ve katliamdan beslenen bu şebekenin niyetlerini açık şekilde ortaya koyuyor.

Ortadoğu'da kalıcı barış ve istikrar, ancak başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi ile mümkündür. İsrailli yetkililerin işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhak edilmesini hedefleyen açıklamaları, uluslararası hukuka aykırı olduğu gibi, savaşı büyütmek ve katliamları çoğaltmak amacını taşıyor. Uluslarası kuruluşlar, İsrail'in uluslarası toplumu ve tüm insanlığıhedef aldığını görmeli ve harekete geçmelidir" dedi.

İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi

"NETANYAHU TRUMP SONRASI KONUYU GÜNDEME GETİRECEK"

İsrail devlet televizyonu KAN'da yayınlanan haberlerde de, Netanyahu'nun son günlerdeki konuşmalarında "Trump Beyaz Saray'a geri döndüğünde, (işgal altındaki Batı Şeria'nın) ilhak meselesini tekrar masaya getirmeliyiz" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye\'den tepki gecikmedi

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Batı Şeria, Filistin, Politika, Türkiye, Maliye, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrailli bakan Batı Şeria için ilhak çağrısı yaptı, Türkiye'den tepki gecikmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • McA !:
    Yahu bize ne kendi topraklarını para karşılığı zamanında İsrail e satan Filistin den bırakın kardeşim ortadoğu araplar ı biz Türk leri zaten sevmiyorlar ki ayrıca Filistinliler in zamanında bizi sattıklarını ne çabuk unutuyoruz 16 18 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Zaten ne kaldı da.Orayı ve Gazze'yi aldılar mı tamam. Amaçları o Filistin'i bitirmek.Sizin tepkinizi kim takar ki.Filistin diye bir devlet kalmadı maalesef!.. 24 0 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Van minüt Van minüt. Ben gidiyom ya. 17 2 Yanıtla
  • Kamuran bagaç:
    bırak bu ayakları sen bişey yapabiliyormusun yok ozaman niye konuşuyorsun önce israil ile ticareti kes kesebilirsen tabi 0 0 Yanıtla
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