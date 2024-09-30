İsrailli bakan Ben-Gvir yine şaşırtmadı! Nasrallah'ın öldürülmesini baklava dağıtarak kutladı - Son Dakika
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Dünya

İsrailli bakan Ben-Gvir yine şaşırtmadı! Nasrallah'ın öldürülmesini baklava dağıtarak kutladı

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İsrail ordusunun 80 ton patlayıcının kullanıldığı bir operasyonla Hizbullah lideri Nasrallah'ı öldürmesinin yankıları sürerken sivri çıkışlarıyla gündemde olan İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir'den dikkat çeken görüntüler geldi. Ben-Gvir, Nasrallah'ın öldürülmesini partisi Knesset'in toplantısı esnasında baklava dağıtarak kutladı.

30.09.2024 13:21
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7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'yi kan gölüne çevirip on binlerce Filistinliyi katleden İsrail, son dönemde saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'da Hizbullah lideri Nasrallah'ı 80 ton patlayıcının kullanıldığı bir operasyonla öldürdü.

BAKLAVA İLE KUTLADI

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesini kutladı. Partisinin Knesset toplantısında bir konuşma yapan baklava İsrailli Ben-Gvir, baklava dağıttı. İsrailli bakanın Nasrallah'ın öldürülmesini baklava ile kutlaması kamuoyunda geniş yer buldu.

BEYRUT'TA TARİHİ YIKIM

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi öldü. Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrailli bakan Ben-Gvir yine şaşırtmadı! Nasrallah\'ın öldürülmesini baklava dağıtarak kutladı

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrailli bakan Ben-Gvir yine şaşırtmadı! Nasrallah'ın öldürülmesini baklava dağıtarak kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • İbrahim ozturk:
    kutlarım teröristleri temizliyor 49 72 Yanıtla
  • Sedat Bezmen:
    B.k ye 65 11 Yanıtla
  • Binali Şahin:
    boğazınızda kalsın 52 8 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Y.. rağmı yeyin 35 6 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    onlar baklavayla kutlar bizde helvasini yeriz 20 12 Yanıtla
  • Ali boz:
    tebrikler 6 14 Yanıtla
  • abdurrahman yilmazturk:
    Afiyet şifa olsun. Yarasın. 3 11 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    D, M, Z, B, K, O, YE, D, m, z, , pç, i 9 3 Yanıtla
  • Murat:
    baban o galiba. 3 2 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    pastami jesecekti.baklava bulmuş onunla kutlamış.. 1 4 Yanıtla
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