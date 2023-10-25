Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas çıkışı İsrail'i rahatsız etti! Bakan Zohar'dan skandal Türkiye çağrısı

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail Gazze'ye 19 gündür bomba yağdırırken, partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir Hamas yorumu geldi. Erdoğan, "Hamas bir suç örgütü değil, topraklarını savunan mücahit grubudur" dedi. Erdoğan'ın sözlerine İsrail'den yanıt gecikmezken Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar skandal ifadeler kullanarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan terörü destekliyor, nokta. Artık Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden hesaplamanın zamanı geldi" diye konuştu.

ERDOĞAN: HAMAS BİR TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bugünkü grup toplantısında Gazze'ye günlerdir bomba yağdıran ve binlerce Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail'e sert tepki gösterdi. Hamas için de dikkat çeken bir yorumda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan dünyaya sesleniyorum; son yaptıkları toplantıda yine bir araya geldiler, tüm Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Bu Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok. Ve Hamas terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" ifadelerini kullandı.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar.

İSRAİLLİ BAKAN: İLİŞKİLERİMİZİ GÖZDEN GEÇİRMELİYİZ

Erdoğan'ın Hamas yorumu kana doymayan İsrail'i ise beklenildiği üzere bir hayli rahatsız etti. İsrail adına ilk açıklamayı yapan Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan terörü destekliyor, nokta. Artık Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden hesaplamanın zamanı geldi" dedi.