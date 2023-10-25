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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas çıkışı İsrail'i rahatsız etti! Bakan Zohar'dan skandal Türkiye çağrısı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas çıkışı İsrail'i rahatsız etti! Bakan Zohar'dan skandal Türkiye çağrısı

Son Güncelleme: 25.10.2023 16:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Hamas bir suç örgütü değil, topraklarını savunan mücahit grubudur'' yorumu Gazze'de binlerce Filistinliyi öldüren İsrail'i rahatsız etti. Skandal bir çağrıda bulunan İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, ''Cumhurbaşkanı Erdoğan terörü destekliyor, nokta. Artık Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden hesaplamanın zamanı geldi'' dedi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail Gazze'ye 19 gündür bomba yağdırırken, partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken bir Hamas yorumu geldi. Erdoğan, "Hamas bir suç örgütü değil, topraklarını savunan mücahit grubudur" dedi. Erdoğan'ın sözlerine İsrail'den yanıt gecikmezken Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar skandal ifadeler kullanarak "Cumhurbaşkanı Erdoğan terörü destekliyor, nokta. Artık Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden hesaplamanın zamanı geldi" diye konuştu.

ERDOĞAN: HAMAS BİR TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin bugünkü grup toplantısında Gazze'ye günlerdir bomba yağdıran ve binlerce Filistinlinin ölümüne neden olan İsrail'e sert tepki gösterdi. Hamas için de dikkat çeken bir yorumda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan dünyaya sesleniyorum; son yaptıkları toplantıda yine bir araya geldiler, tüm Batı Hamas'ı bir terör örgütü olarak görüyor. Ey İsrail, sen bir örgüt olabilirsin. Bu Batı'nın sana borcu çok. Ama Türkiye'nin sana borcu yok. Ve Hamas terör örgütü değil, topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur" ifadelerini kullandı.

İsrailli bakandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas yorumuna skandal tepki
İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar.

İSRAİLLİ BAKAN: İLİŞKİLERİMİZİ GÖZDEN GEÇİRMELİYİZ

Erdoğan'ın Hamas yorumu kana doymayan İsrail'i ise beklenildiği üzere bir hayli rahatsız etti. İsrail adına ilk açıklamayı yapan Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan terörü destekliyor, nokta. Artık Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden hesaplamanın zamanı geldi" dedi.

İsrail, Gazze, Hamas, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas çıkışı İsrail'i rahatsız etti! Bakan Zohar'dan skandal Türkiye çağrısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamas çıkışı İsrail'i rahatsız etti! Bakan Zohar'dan skandal Türkiye çağrısı - Son Dakika
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