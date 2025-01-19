İsrailli esirlerin aileleri gösterdi düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrailli esirlerin aileleri gösterdi düzenledi

İsrailli esirlerin aileleri gösterdi düzenledi

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması sonrası İsrailli esirlerin aileleri ve destekçileri, Başbakan Netanyahu'dan anlaşmanın tüm aşamalarının uygulanması talebinde bulunarak gösteri düzenlediler. İsrailli esir aileleri, Netanyahu'ya savaşın sona erdiğini ve anlaşmanın şartlarının tam olarak yerine getirilmesi gerektiğini duyurması çağrısında bulundu.

19.01.2025 01:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'de ateşkesi de içeren esir takası anlaşmasında Hamas ve İsrail'in anlaşması sonrası İsrail'de gösteriler düzenlendi.

Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleri ve onlara destek veren göstericiler, Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı binasının önündeki Begin Caddesi'nde toplanarak Başbakan Netanyahu'dan anlaşmanın tüm aşamalarıyla uygulanması talebinde bulundu.

Tel Aviv'deki Kaplan Caddesi'nde toplanan göstericiler, ellerinde İsrail bayrakları, Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı.

NETANYAHU'YA ÇAĞRI

İsrailli esir ailelerinin yaptığı haftalık basın açıklamasında, Başbakan Netanyahu'ya "savaşın bittiğini ve anlaşmanın şartlarının tam olarak yerine getirileceğini" kamuoyuna duyurması çağrısı yapıldı.

İsrailli esir Itzik Elgarat'ın kardeşi Danny Elgarat, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a, 3 aşamalı ateşkes ve esir takası anlaşmasını tam olarak uygulanmasını sağlamak için Netanyahu'ya baskı yapması çağrısında bulundu.

Elgarat, "Sizden tetikte olmanızı istiyoruz. Anlaşmanın tam olarak uygulanmasını ve dağılmamasını sağlayın. Netanyahu'dan savaşın bittiğini duyurmasını talep edin" ifadesini kullandı.

"NETANYAHU'NUN ANLAŞMAYI SABOTE ETMESİNDEN GERÇEKTEN KORKUYORUM"

Eyleme katılan Ronen Atzili, kardeşi Aviv Atzili'nin naaşının Gazze'den getirilmesi ve İsrailli esirlerin evlerine dönebilmesi için anlaşmanın tüm aşamalarının uygulanmaya konması gerektiğini belirtti.

Başbakan Netanyahu'nun anlaşmayı sabote etmesinden korktuğunu vurgulayan Atzili, "Bunun olmasından gerçekten korkuyorum. Ona güvenmiyorum. Bu anlaşmayı yalnızca ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın baskısı sayesinde elde ettiğimizden eminim. Yalnızca Netanyahu'ya kalsaydı anlaşma olmazdı" dedi.

Atzili, Netanyahu liderliğindeki hükümetin "her ne pahasına olursa olsun" tüm İsrailli esirlerin evlerine dönmesi için ateşkes ve esir takası anlaşmasını sonuna kadar uygulaması gerektiğini söyledi.

"ANLAŞMANIN SÜRMESİ, İSRAİLLİ ESİRLER, AİLELERİ VE GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİLER İÇİN İYİ OLACAK"

İsrailli esir ailelerine destek olmak için Begin Caddesi'ndeki protestolara katılan Tali Batin de Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna anlaşmayı sabote etmesinden endişe duyduğunu kaydetti.

Netanyahu'nun anlaşmanın ikinci aşamasının yürürlüğe girmesini engellemesinden "çok korktuğunu" söyleyen Batin, "Geçen seferden deneyimimiz var. Onun siyasi çıkarlarının bu anlaşmayı sonuna kadar sürdürmekle uyuşmadığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının tüm aşamalarıyla yürürlükte kalmasının önemine değinen Batin, "Çok umutluyum. Bu hem esirler hem aileleri hem de Gazze'deki Filistinliler için iyi olacak. Anlaşma uygulamada kalırsa ??mükemmel olacak" dedi.

Netanyahu'nun anlaşmanın ikinci aşamasının hayata geçirilmesini istemediğini savunan Batin, "Ancak Trump onu ikinci aşama için de zorlayacak. Bunu umut ediyoruz" diye konuştu.

GAZZE'DE ATEŞKES ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

19 Ocak Pazar günü itibarıyla yürürlüğe girecek ve 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmesini içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

barış süreci, Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrailli esirlerin aileleri gösterdi düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Cemil Moroglu:
    tanrim İsrail’e yardım et. 11 24 Yanıtla
  • Apple User:
    Selahaddin Eyyubi nin tek hatası Savaşı kazanınca düşmanı yok etmeyip gitmelerine izin vermesiydi adamlar yollar sonra güçlenip geri geldiler ve İsrail’i kurdular, cengiz han gibi yapıp düşmanı yok etmeliydi . 7 0 Yanıtla
  • kamer tekeş:
    "gösteri düzenledi" doğrusu..'gösterdi' degil!!! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:36 Başbakanlık, İsrailli bakanın ortalığı karıştıran Netanyahu iddiasını apar topar yalanladı Başbakanlık, İsrailli bakanın ortalığı karıştıran Netanyahu iddiasını apar topar yalanladı
00:17 Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir Ünlü anketçiden bomba açıklama Muhalefet erken seçimden vazgeçebilir! Ünlü anketçiden bomba açıklama
23:35 Trump’dan Gazze’deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj Trump'dan Gazze'deki ateşkese ilişkin dikkat çeken mesaj
23:20 Canan Karatay’dan Covid aşılarıyla ilgili gündem yaratacak sözler Canan Karatay'dan Covid aşılarıyla ilgili gündem yaratacak sözler
22:48 Ateşkese saatler kala İsrail’den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı Ateşkese saatler kala İsrail'den tepki çeken adım: Uçaklardan alaycı broşürler atıldı
10:00 Rıza Akpolat’ın yerine kim geçecek Özgür Özel’in desteklediği bir isim var Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var
09:55 Akaryakıt fiyatları yine zamlandı Akaryakıt fiyatları yine zamlandı
09:45 Deha dizisinde sürpriz ayrılık Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor Deha dizisinde sürpriz ayrılık! Başrol oyuncusu ekibe veda ediyor
09:42 Fatih Terim kolunda servet taşıyor Fatih Terim kolunda servet taşıyor
09:36 TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor TikTok bir ülkede daha yasaklanıyor
09:22 Avrupa’nın hasta adamına bir kötü haber de IMF’den Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
09:22 Nuri Şahinli Dortmund’a bir şok daha Nuri Şahinli Dortmund'a bir şok daha
09:18 Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu Evliliklerine izin verilmeyince 17 yaşındaki sevgilisi ve annesini pompalı tüfekle vurdu
08:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor
08:47 Dilan Çıtak’ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı Dilan Çıtak'ın tülden elbiseli dansı sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2025 04:09:52. #1.13#
SON DAKİKA: İsrailli esirlerin aileleri gösterdi düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.