İsrailli gazeteci ordunun Lübnan saldırısına katılıp bina patlattı - Son Dakika
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Dünya

İsrailli gazeteci ordunun Lübnan saldırısına katılıp bina patlattı

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İsrailli gazeteci ve spiker Danny Kushmaro, İsrail ordusuyla birlikte Lübnan'ın güneyindeki bir köye düzenlenen saldırıya katıldı. Kushmaro askerlerin verdiği bilgiler doğrultusunda bir binayı patlayıcılarla havaya uçururken, çok sayıda meslektaşı İsrailli gazeteciyi "Mesleğimiz için utanç verici" sözleriyle eleştirdi.

27.10.2024 07:33
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir köye düzenlediği saldırıya katılan gazeteci ve spiker Danny Kushmaro'nun kurşun geçirmez yelek giyip kask takarak katıldığı saldırı görüntüleri Kanal 12 Televizyonu'nda yer aldı.

ASKER PATLATICIYI NASIL KULLANACAĞINI ANLATTI

Videoda bir İsrail askeri, Kushmaro'ya patlayıcı düzeneğini nasıl ateşleyeceğini anlattıktan sonra 'ilerideki gri binadan İsrail'in kuzeyindeki bölgelere roket atıldığını' söylüyor.

BİNAYI HAVAYA UÇURDU

Binaya patlayıcılar yerleştirilirken, Kushmaro önce dörtten geriye doğru sayıyor ardından düğmeye basarak binayı havaya uçuruyor. Çok sayıda gazeteci, Kushmaro'yu X'ten "Gazetecilik için utanç verici" diye eleştirdi.

İsrailli gazeteci ordunun Lübnan saldırısına katılıp bina patlattı

3-sayfa, İsrail, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrailli gazeteci ordunun Lübnan saldırısına katılıp bina patlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Sedat Bezmen:
    Seni de patlatırlar bir gün kuşmaro 111 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TERÖR YUVALARI VURUYOR 7 86 Yanıtla
    Kemsl:
    babana da sıra gelecek 3 0
    Buruk Ali:
    Kişi sevdiği ile beraberdir. Hüküm de böyledir 3 0
    MUHAMMED EBZAL:
    Talat seni bulsunlar ip den bekle sen 2 0
  • AHMET YILMAZ:
    ÎSRAÎL in teröristlerle mücadelesini destekliyorum 5 57 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    İnşallah o gazetecide siz ile birgün patlar haber olur. 57 1 Yanıtla
    abdullah bozkır:
    bunlar zaten patlamışlar , Hizbullah vurdukça bunlar patlıyor ?? 2 0
  • Emre Öztürk:
    bizimde yapmamiz gerek Suriye Irak'a 19 14 Yanıtla
  • Ali Arslan:
    Şimdi tiyatronun falsolarından bahsedelim,İsrail yüz uçakla saldırıyor, İran radar sistemi bu uçakları görmüyor,tam 3 saat bombardıman devam ediyor ama İran'ın ne avcı uçakları havalanıyor karşılık vermek için nede hava savunma sistemleri karşılık veriyor, bu iğrenç oyununda sözüm ona dünyaya yutturuyorlar, İsrail ne kadar itrailse İran'da o kadar itran,sahtekarlar... 29 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İsrailli gazeteci ordunun Lübnan saldırısına katılıp bina patlattı - Son Dakika
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