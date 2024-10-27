İsrailli gazeteci ordunun Lübnan saldırısına katılıp bina patlattı

Ali Arslan:

Şimdi tiyatronun falsolarından bahsedelim,İsrail yüz uçakla saldırıyor, İran radar sistemi bu uçakları görmüyor,tam 3 saat bombardıman devam ediyor ama İran'ın ne avcı uçakları havalanıyor karşılık vermek için nede hava savunma sistemleri karşılık veriyor, bu iğrenç oyununda sözüm ona dünyaya yutturuyorlar, İsrail ne kadar itrailse İran'da o kadar itran,sahtekarlar...