İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir köye düzenlediği saldırıya katılan gazeteci ve spiker Danny Kushmaro'nun kurşun geçirmez yelek giyip kask takarak katıldığı saldırı görüntüleri Kanal 12 Televizyonu'nda yer aldı.
Videoda bir İsrail askeri, Kushmaro'ya patlayıcı düzeneğini nasıl ateşleyeceğini anlattıktan sonra 'ilerideki gri binadan İsrail'in kuzeyindeki bölgelere roket atıldığını' söylüyor.
Binaya patlayıcılar yerleştirilirken, Kushmaro önce dörtten geriye doğru sayıyor ardından düğmeye basarak binayı havaya uçuruyor. Çok sayıda gazeteci, Kushmaro'yu X'ten "Gazetecilik için utanç verici" diye eleştirdi.
Son Dakika › Dünya › İsrailli gazeteci ordunun Lübnan saldırısına katılıp bina patlattı - Son Dakika
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