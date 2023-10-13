İsrailli öğretim üyesinden Türk televizyonunda skandal sözler: Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, 7 gündür Gazze'ye yönelik ağır bombardımanda bulunurken canlı yayına katılan bir öğretim üyesinin sözleri infial yarattı.

"BİZE ROKET ATANA BİZ GÜL MÜ ATALIM?"

Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak, Sözcü TV'nin canlı yayınında "Bize roket atana biz gül mü atalım? Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?" diye konuştu.

SKANDAL İFADELER SONRASI YAYINDAN ALINDI

Yanarocak skandal sözlerinin ardından canlı yayından alınırken, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı öğretim üyesine sert tepki gösterdi.