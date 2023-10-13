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İsrailli öğretim üyesinden Türk televizyonunda skandal sözler: Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi? - Son Dakika

İsrailli öğretim üyesinden Türk televizyonunda skandal sözler: Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?

Son Güncelleme: 13.10.2023 10:17

İsrail-Filistin çatışması devam ederken Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak katıldığı canlı yayında skandal ifadeler kullandı. İsrail'in adımlarını savunan Yanarocak, ''Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?'' diye konuştu. Yanarocak sarf ettiği sözler sonrasında canlı yayından alındı.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail ordusu, 7 gündür Gazze'ye yönelik ağır bombardımanda bulunurken canlı yayına katılan bir öğretim üyesinin sözleri infial yarattı.

"BİZE ROKET ATANA BİZ GÜL MÜ ATALIM?"

Tel-Aviv Üniversitesi Öğretim Üyesi Cohen Yanarocak, Sözcü TV'nin canlı yayınında "Bize roket atana biz gül mü atalım? Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?" diye konuştu.

İsrailli öğretim üyesinden canlı yayında skandal sözler: Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi?

SKANDAL İFADELER SONRASI YAYINDAN ALINDI

Yanarocak skandal sözlerinin ardından canlı yayından alınırken, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı öğretim üyesine sert tepki gösterdi.

Filistin, Tel Aviv, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrailli öğretim üyesinden Türk televizyonunda skandal sözler: Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi? - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrailli öğretim üyesinden Türk televizyonunda skandal sözler: Bizim çocuğumuzu kesip biçeni biz kesip biçmeyelim mi? - Son Dakika
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