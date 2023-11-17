Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin ailelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı 42 gündür aralıksız olarak sürerken, Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. Sık sık İsrail'de protesto düzenleyip seslerini duyurmaya çalışan İsrailli esirlerin aileleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a devreye girmesi için bir mektup yazdı.

11 BİN CAN KAYBI VAR, ONLARCA DA REHİNE

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Okulları, evleri, camileri bombalayan İsrail sivillerin sığındığı hastaneleri de aralıksız vuruyor. 40 gündür süren katliamda Gazze'de 11 binden fazla insan can verdi, binlerce insan ise yaralı. Hamas'ın elinde ise operasyonlar sırasında esir alınan 239 İsrailli rehine bulunuyor.

SIK SIK EYLEM YAPIYORLAR

İsrailli esirlerin aileleri ve destekçileri, esir takası talebiyle bu süreçte sık sık Tel Aviv'de yürüyüş düzenliyor. Geçtiğimiz gün de esir aileleri ve onlara destek veren İsrailliler, Tel Aviv'de "Rehine Meydanı" adını verdikleri alandan, yaklaşık 55 kilometre uzaklıktaki Batı Kudüs'teki Başbakanlık Ofisine doğru yürüyüşe geçti. Yola çıkmadan önce Tel Aviv'de basın açıklaması yapan aileler, İsrailli hükümet yetkililerinin kendileriyle konuşmasını ve esirler için neden anlaşmaya varılamadığı konusunda yüzleşme talep ediyor. Aileler, "tüm esirleri kapsayan geniş çaplı esir takası anlaşması talep ettiklerini" vurguladı.

Gazze'deki rehinelerin yakınları, Tel Aviv'de gösteri düzenledi

ERDOĞAN'A DUYGUSAL MEKTUP

Bölgedeki gelişmeler dikkatle takip edilirken İsrailli esirlerin aileleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazdı. CNN Türk'ün ulaştığı ve Erdoğan'dan yardım istenilen mektupta şu ifadeler yer aldı: "Eksalansları, 7 Ekim'de kaçırılan ve Hamas tarafından rehin tutulan rehinelerin ailesi olarak benzeri olmayan acı ve ızdıraba yol açan bu krize insani bir müdahalede bulunmanızı istiyoruz. Kaçırılmalarından beri sevdiklerimizle iletişim kuramıyoruz. Kendilerinden hiçbir haber alamadık.

"İNSANİ BİR İSTEKTE BULUNUYORUZ"

Bölgenin büyük güçlerinden birinin lideri ve Orda Doğu'da ve Müslüman dünyasında geniş etkisi olan biri olarak büyük destekte bulunabileceğiniz eşsiz bir konuma sahip olduğunuzu düşünüyoruz. Çocuklarımızın, kardeşlerimizin ve ebeveynlerimizin nerede olduklarını bilmiyoruz. Sağlık durumlarından ve hayatta olup olmadıklarından bile haberimiz yok. Korkunç bir acının esiriyiz. Sizin de bildiğiniz gibi zaman çok önemli. Bu yüzden sizlere tüm gücünüzle rehinelerin hayatta olduğuna dair herhangi bir işaret vermeniz, tıbbi ihtiyaçlarını karşılamak için aracı olmanız ve derhal salıverilmelerini sağlamak için sizden insani bir istekte bulunuyoruz"