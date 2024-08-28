İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze\'ye gitmek için yola çıktılar

Dünya

Bakana yaptığı çağrı ile tanınmıştı! Skolyoz hastası genç hayatını kaybetti

Fred\'den forma isteyen çocuk, "Hayır" cevabını alınca hiç beklenmedik bir tepki verdi

Kurnaz ev sahibi, bu sefer para değil bambaşka bir şey istedi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Ateşkese bir türlü yanaşmaya Netanyahu hükümetine tepki gösteren İsrailli rehinelerin aileleri, konvoy oluşturarak Gazze'ye gitmek için yola çıktı.

"ATEŞKES İMZALANMAZSA UÇURUMUN DİBİNE DÜŞEBİLİRİZ"

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İsrail, Hamas ile çatışmayı durdurma ve esir takası anlaşması imzalamazsa durum daha da kötüleşebilir ve uçurumun dibine düşebiliriz" ifadelerini kullanmıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Halevi'yi sorumlu tutan Brik, "Yollarını kaybettiler ve bizi güvenli bir limana ulaştıramadılar" değerlendirmesinde bulunmuştu. Netanyahu'ya tepkiler her geçen gün yükselirken, rehine ailelerinin Gazze sınırına gitmek için yola çıkması ülkede büyük tedirginlik yarattı.

Öte yandan; İsrail ordusu 7 Ekim'de rehin alınan Qaid Farhan Alkadi'yi Gazze'deki bir tünelden kurtardığını duyurdu. Ordu sözcüsü Hagari, "Tüm rehinelerimizi geri getirme görevimizi tamamlayana kadar dinlenmeyeceğiz" dedi.