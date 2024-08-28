İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar - Son Dakika
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İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar

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Gazze'de on binlerce masum sivili katleden Netanyahu yönetiminin ateşkese yanaşmaması İsrailli rehinelerin aileleri çileden çıkardı. Duruma tepki gösteren aileler, son çare olarak Gazze'ye gitmek üzere yola çıktı.

28.08.2024 14:34  Güncelleme: 14:42
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken bugün sürpriz bir gelişme yaşandı. Ateşkese bir türlü yanaşmaya Netanyahu hükümetine tepki gösteren İsrailli rehinelerin aileleri, konvoy oluşturarak Gazze'ye gitmek için yola çıktı.

"ATEŞKES İMZALANMAZSA UÇURUMUN DİBİNE DÜŞEBİLİRİZ"

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "İsrail, Hamas ile çatışmayı durdurma ve esir takası anlaşması imzalamazsa durum daha da kötüleşebilir ve uçurumun dibine düşebiliriz" ifadelerini kullanmıştı. İsrail Başbakanı Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Genelkurmay Başkanı Halevi'yi sorumlu tutan Brik, "Yollarını kaybettiler ve bizi güvenli bir limana ulaştıramadılar" değerlendirmesinde bulunmuştu. Netanyahu'ya tepkiler her geçen gün yükselirken, rehine ailelerinin Gazze sınırına gitmek için yola çıkması ülkede büyük tedirginlik yarattı.

Öte yandan; İsrail ordusu 7 Ekim'de rehin alınan Qaid Farhan Alkadi'yi Gazze'deki bir tünelden kurtardığını duyurdu. Ordu sözcüsü Hagari, "Tüm rehinelerimizi geri getirme görevimizi tamamlayana kadar dinlenmeyeceğiz" dedi.

İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze\'ye gitmek için yola çıktılar

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Son Dakika Dünya İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Sümbül Dağı: Palavra palavra palavra 1 0 Yanıtla
  • bülent C.: rehinelerin aileleri belki birşeyler yapabilecek gibi. Tabiki Gazze ye girebilirlerse siyonist askerler izin verirse. 0 0 Yanıtla

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