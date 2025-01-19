Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının birinci aşaması olarak belirlenen şartlara göre Hamas, bugün 7 Ekim 2023'te rehin aldıkları üç İsrailli kadın rehineyi Türkiye saatiyle 17.00'den sonra serbest bıraktı.
İsrail medyasında yer alan haberlerde, Hamas'ın bu sabah gecikmeli olarak açıkladığı rehine isimlerine göre Romy Gonen, Emily Damary ve Doron Shtanbar Khair'in serbest bırakılarak Kızılhaç görevlilerine teslim edildiği belirtildi. Kızıl Haç ise daha sonra IDF yetkililerine teslim etmek için rehineleri Netzarim Koridoru'na götürmek üzere yola çıktı.
Öte yandan, İsrailli rehinelerin Hamas tarafından Kızılhaç görevlilerine teslim edildiği anlar görüntülendi. Görüntülerde, rehinelerin bir aracın içerisinde bulunduğu ve etraflarının da güvenlik amacıyla Hamas mensuplarınca çevrildiği görüldü.
Son Dakika › Dünya › İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi - Son Dakika
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