İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi - Son Dakika
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Dünya

İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi

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Hamas, Gazze'de varılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında ilk etapta İsrailli rehinelerden üçünü serbest bırakarak Kızılhaç'a teslim etti. İsrailli rehinelerin serbest bırakıldığı anlar kameraya yansıdı.

19.01.2025 18:39  Güncelleme: 18:58
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Gazze'de varılan ateşkes anlaşmasının birinci aşaması olarak belirlenen şartlara göre Hamas, bugün 7 Ekim 2023'te rehin aldıkları üç İsrailli kadın rehineyi Türkiye saatiyle 17.00'den sonra serbest bıraktı.

REHİNELER KIZILHAÇ GÖREVLİLERİNE TESLİM EDİLDİ

İsrail medyasında yer alan haberlerde, Hamas'ın bu sabah gecikmeli olarak açıkladığı rehine isimlerine göre Romy Gonen, Emily Damary ve Doron Shtanbar Khair'in serbest bırakılarak Kızılhaç görevlilerine teslim edildiği belirtildi. Kızıl Haç ise daha sonra IDF yetkililerine teslim etmek için rehineleri Netzarim Koridoru'na götürmek üzere yola çıktı.

İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ

Öte yandan, İsrailli rehinelerin Hamas tarafından Kızılhaç görevlilerine teslim edildiği anlar görüntülendi. Görüntülerde, rehinelerin bir aracın içerisinde bulunduğu ve etraflarının da güvenlik amacıyla Hamas mensuplarınca çevrildiği görüldü.

İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, 3-sayfa, İsrail, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ergün Öz:
    burada çok hadsiz kişilerin hakaret yazıları bunları lütfen yayınlamayın! 5 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    offf sıkıldık Artık Yeter 0 5 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    la ilahe illallah muhammedin resuluhu 2 0 Yanıtla
  • ramazan yazar:
    adamlar uçan kaçan canli birakmadi ne var ne yok yerle bir etti..simdi dinlenmeye gectiler..hamas fln kalmadi 0 0 Yanıtla
  • Apple User:
    İsrail istediğini aldı bunlar halen şov peşinde .60.000 kişinin kanı ellerinde 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi - Son Dakika
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