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İsrailli şarkıcı Eyal Galon'dan skandal sözler: Gazze tamamen yok edilmeli - Son Dakika

İsrailli şarkıcı Eyal Galon'dan skandal sözler: Gazze tamamen yok edilmeli

Son Güncelleme: 16.10.2023 15:22

İsrail askerlerinin yanında konuşan şarkıcı Eyal Golan, ''Gazze tamamen yok edilmeli, orada tek bir kişi bile bırakılmamalı, onlar sadece hayvan'' dedi.

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nun ardından bölgeyi ablukaya alan İsrail'in saldırıları hız kesmeden devam ediyor. İsrailli şarkıcı Eyal Galon da verdiği röportajda Gazze halkıyla ilgili skandal ifadeler kullandı.

"ONLAR SADECE HAYVAN"

Yüzbinlerce takipçisi bulunan dünyaca ünlü şarkıcı İsrail polisinin yanında Kanal 14'e yaptığı açıklamada "Gazze tamamen yok edilmeli, orada tek bir kişi bile bırakılmamalı, onlar sadece hayvan" şeklinde konuştu. Videosu kısa sürede sosyal medyada yayılan şarkıcıya tepki yağıyor.

Şarkıcı geçtiğimiz günlerde de Gazze'ye gitmeye hazırlanan askerlerle eğlenirken görüntülenmişti.

İsrailli şarkıcı Eyal Galon'dan skandal sözler: Gazze tamamen yok edilmeli, onlar sadece hayvan
İsrailli şarkıcı Eyal Galon'dan skandal sözler: Gazze tamamen yok edilmeli, onlar sadece hayvan
İsrailli şarkıcı Eyal Galon'dan skandal sözler: Gazze tamamen yok edilmeli, onlar sadece hayvan

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Son Dakika Dünya İsrailli şarkıcı Eyal Galon'dan skandal sözler: Gazze tamamen yok edilmeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsrailli şarkıcı Eyal Galon'dan skandal sözler: Gazze tamamen yok edilmeli - Son Dakika
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