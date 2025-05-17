İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

Geniş Video İzle

İsrail Gazze'de kalıcı işgal için harekete geçti, son 36 saatte en az 250 Filistinli saldırılarda hayatını kaybetti. Knesset'te yaptığı konuşmada Gazze'deki Filistinli çocukların öldürülmesini savunan İsrailli aşırı sağcı milletvekili Michal Waldiger, "Gazze'de masum kimse yok. 7 Ekim'de neler olduğunu gördük. Onlar Naziler. İsrail Devleti'ne zarar vermek isteyen herkes öldürülmeli" dedi.

17.05.2025 10:42  Güncelleme: 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun saldırıları aralıksız sürerken, dünya genelinde bu katliama karşı protestolar yükseliyor. Ancak İsrail içinden gelen açıklamalar, tepkileri daha da alevlendiriyor. İsrail parlamentosu Knesset'te yer alan aşırı sağcı Ulusal Dini Parti – Dini Siyonizm milletvekili Michal Waldiger, yaptığı açıklamalarla büyük infial yarattı.

ÇOCUKLARIN ÖLDÜRÜLMESİNİ İSTEDİ

Knesset oturumunda Arap milletvekili Ahmad Tibi ile tartışmaya giren Waldiger, Filistinli çocukları hedef alan açıklamalarıyla dikkat çekti. Waldiger, Gazze'de "masum kimsenin olmadığını" öne sürerek, "İsrail'e tehdit oluşturan herkesin - çocuklar dahil - öldürülmesi gerektiğini" savundu.

İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli

"7 EKİM'DE NELER OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Waldiger, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının 'yeterli olmadığını' ve 'daha sert olması gerektiğini' savunarak, "Gazze'de masum kimse yok. 7 Ekim'de neler olduğunu gördük. Onlar Naziler. İsrail Devleti'ne zarar vermek isteyen herkes öldürülmeli. Oğlumun da önüne çıkan ve İsrail Devleti'ne zarar vermek isteyen herkesi, çocuklar dahil, öldüreceğini umuyorum." şeklinde konuştu.

"BAŞKA SEÇENEK KALMADI"

Hamas'ın kadınları ve çocukları canlı kalkan olarak kullandığını öne süren Waldiger, bu tür durumlarda 'başka seçenek kalmadığını' iddia ederek skandal ötesi sözlerini savunmaya çalıştı.

İSRAİL GÜVENLİK KABİNESİ ONAYLADI

Öte yandan İsrail güvenlik kabinesi 4 Mayıs'ta Gazze Şeridi'nde işgali genişletmeyi ve kalıcı hale getirmeyi amaçlayan saldırı planını onayladı. İsrail basınında, planın 3 aşamadan oluştuğu ve en erken ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu turu sona erene kadar sürecek hazırlık aşamasında ateşkes anlaşmasına ulaşılamazsa yoğun saldırılar ve Gazze'deki Filistinlilerin güneye sürgün edileceği ikinci aşamaya geçileceği aktarılmıştı. İsrail ordusunun ele geçirilen bölgelerden öncekilerin aksine geri çekilmeyeceği ve bu yerlerde işgali sürdüreceği belirtilmişti.

36 SAATTE 250 FİLİSTİNLİ YAŞAMINI YİTİRDİ

BM, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de sadece son 36 saatte en az 250 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Geçişlerin 75 gündür tüm geçişlerin kapalı olduğu bölgede insani kriz derinleşiyor..

İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze\'deki tüm çocuklar öldürülmeli

İnsan Hakları, Milletvekili, Diplomasi, Güncel, İsrail, Masum, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Dünya İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • adem ertaş:
    Allah'ım sen Kâhhar ismini tezahür ettir bu zalim güruh üzerine çocukları masum insanları katletmeyi amaç edinenler insan olamaz 69 43 Yanıtla
  • Eyup Kaya:
    bunları Türkiye'ye getırın bırakın Gazze zalimlerin olsun yazık günah 14 87 Yanıtla
  • ismail Demirpolat:
    Bunların canı yine bir şiddetli kınama istiyor. Bizimkiler kınamaya, bunlarda kinanmaya doymadılar. 18 5 Yanıtla
  • Kirker:
    senin amnı zkym 16 0 Yanıtla
  • Mert kursun :
    tam kese kagıtlık ama mide bulandırır 2 0 Yanıtla
  • Oa343862!:
    O fakir burnunuzu her boka sokmayın, Filistinden beter oluruz. Acı ama her Filistinli kadın en az 5 çocuk doğuruyor ,Birde senelerdir savastayken, Çok olanın malesef değeri olmuyor, Bol çocuk değil eğitimli, beslenen geleceği olan çocuklar, Biraz kizacaginiza kafanızı çalıştırın. Adamlarda gelecekte bu çocuklar başımıza bela olur diye acımıyor. Kızmayın kafa yorun, Neden bu Müslümanlar bu durumda diye. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi 2 ton uyuşturucu yakılarak imha edildi
MSB’den DEM Partili Bakırhan’ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt
2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni’den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi 2 metrelik başbakana diz çöktüren Meloni'den olay sözler: Benim boyuma erişmek istedi
Ailesini katleden itfaiyeci babadan 12 dakikalık plan Görüntüler ortaya çıktı Ailesini katleden itfaiyeci babadan 12 dakikalık plan! Görüntüler ortaya çıktı
Bakan Tunç: 55 bin kişiye af geleceği iddiası gerçeği yansıtmıyor Bakan Tunç: 55 bin kişiye af geleceği iddiası gerçeği yansıtmıyor
Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu’nu getiriyor Acun Ilıcalı takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiriyor
Ana de Armas ve Tom Cruise ilişkisini canlı yayında doğruladı Ana de Armas ve Tom Cruise ilişkisini canlı yayında doğruladı
Edi Rama’nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu Erdoğan takılmadan edemedi Edi Rama'nın ayakkabıları karşılamaya damga vurdu! Erdoğan takılmadan edemedi
Dolmabahçe’de ikinci görüşme Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı Dolmabahçe'de ikinci görüşme! Bu kez masada Türkiye-Rusya-Ukrayna yer aldı
Kerem Aktürkoğlu’ndan TFF’ye olay tepki Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki
5 milyar 102 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırılacak 5 milyar 102 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırılacak

11:58
Gaziantep’te fabrikada buhar kazanı patladı Yaralılar var
Gaziantep'te fabrikada buhar kazanı patladı! Yaralılar var
11:48
Görüntü bomba Erdoğan, Macron’un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
Görüntü bomba! Erdoğan, Macron'un üstünlük kurma çabasına izin vermedi
11:46
Putin ve Zelenski görüşecek mi Kremlin’den açıklama var
Putin ve Zelenski görüşecek mi? Kremlin'den açıklama var
08:19
Gölge başkan itirafçı oldu Ekrem İmamoğlu’yla ilgili neler anlattı neler
Gölge başkan itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
14:58
Çin’den tehlikeli hamle: Batı’ya sattığı güneş panellerine gizli ’’Öldürme Düğmesi’’ yerleştirdi
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli ''Öldürme Düğmesi'' yerleştirdi
14:50
İlk görüşme gerçekleşti Erol Bulut Süper Lig’e geri dönüyor
İlk görüşme gerçekleşti! Erol Bulut Süper Lig'e geri dönüyor
14:37
’’Dağ başında soğuk varmış’’ türküsüyle ünlenen çocuğun son hali
''Dağ başında soğuk varmış'' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali
14:35
Nesrin Cavadzade sınır tanımıyor Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu
Nesrin Cavadzade sınır tanımıyor! Yatakta kahve pozuyla özgüvenini konuşturdu
14:25
Barış görüşmeleri sürerken Ukrayna’nın Rusya’dan 3 isteği var
Barış görüşmeleri sürerken Ukrayna'nın Rusya'dan 3 isteği var
14:22
Uber sürücüsü, ’Çılgın Gözlerin Var’ diyen yolcuya silah çekti
Uber sürücüsü, 'Çılgın Gözlerin Var' diyen yolcuya silah çekti
14:19
DEM Partili Tuncer Bakırhan korucularla ilgili sözleri için özür diledi
DEM Partili Tuncer Bakırhan korucularla ilgili sözleri için özür diledi
14:14
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan taburcu oldu
Milyonda bir görülen hastalığa yakalanan Mert Hakan taburcu oldu
14:01
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Canlı yayında öldürülen TikTok fenomeniyle ilgili korkunç iddia
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2025 12:47:27. #7.12#
SON DAKİKA: İsrailli vekilden skandal çağrı: Gazze'deki tüm çocuklar öldürülmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.