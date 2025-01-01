İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor - Son Dakika
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Dünya

İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor

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Milli İrade Platformu çatısı altında bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla İsrail'in Filistin'deki katliamını protesto etmek için Galata Köprüsü'nde düzenlenecek Büyük Filistin Yürüyüşü başladı. Yürüyüş öncesi çok sayıda kişi sabah namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.

01.01.2025 08:08  Güncelleme: 08:26
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Milli İrade Platformunca, Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla yaklaşık 400 sivil toplum kuruluşunun iştirakiyle düzenlenen eylem için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı, kortejle Galata Köprüsü'ne yürüyüşe başladı.

"DÜNYAYI UYANDIRIYORUZ"

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, "Dünyayı uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir güneş doğuyor" sloganlarıyla yapılacak eyleme katılan vatandaşlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Sultanahmet, Fatih, Süleymaniye ve Eminönü Yeni Camisi'nde sabah namazını kılmalarının ardından cami önlerinde toplandı. Katılımcılar, daha sonra gruplar haline Galata Köprüsü'ne yürümeye başladı.

İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor

ÇOK SAYIDA BAKAN VE SİYASETÇİ DE YÜRÜYÜŞTE

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ve Sultanahmet Camisi'nden köprüye yürüyenler arasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da yer aldı.

İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor

BİLAL ERDOĞAN: KİMSEDEN MERHAMET DİLENECEK DEĞİLİZ

Etkinlikte konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan "Kimseden merhamet dilenecek değiliz. Kendi tarihimizden, imanımızdan aldığımız güçle biliyoruz ki; Allah'ın mazlumlara vaadi Suriye'de nasıl gerçekleştiyse Filistin'de de gerçekleşecektir.

Ayasofya nasıl zincirlerinden kurtulduysa, Emevi Camii nasıl eli kanlı bir diktatörün tasallutundan kurtulduysa hürriyet ve adalet güneşi çok yakında Mescid-i Aksa'da da doğacaktır İnşallah" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor

GAZZE'YE DESTEK İÇİN KEFİYE TAKTILAR

Yürüyüşte, "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa, Bir Güneş Doğuyor" yazılı pankart da taşındı. Ellerinde Türk ve Filistin Bayrakları olan vatandaşların Gazze'ye destek için kefiye taktıkları görüldü.

İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor

"Kudüs bizimdir", "Çocukların büyümediği yer Gazze" ve "Kudüs işgal altında" yazılı döviz ve pankartlar taşıyan katılımcılar meşaleler de yaktı. Sık sık tekbir getirerek, "Katil İsrail hesap verecek", "Şehitler ölmez", " İstanbul'dan Aksa'ya direnişe bin selam" sloganları atan katılımcılar Galata Köprüsü'ne ulaştı.

İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor

YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Katılımcılar, polis kontrol noktalarından geçirilerek alana alınıyor. Çeşitli yardım kuruluşlarınca vatandaşlara simit, çay ve çorba ikram ediliyor. Polis ekiplerince köprü ve cami çevrelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.

İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor
İstanbul\'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata\'ya yürüyor

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Son Dakika Dünya İstanbul'da büyük Gazze buluşması! Binlerce kişi Galata'ya yürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Gökhan Kara:
    Yürümeyin oraya giden bilalin gemisi var 140 94 Yanıtla
  • Vatanperver:
    bazı laik ayyaşlar eğlenip yılbaşını kutlayıp sızarken ve sabaha karşı uyurken Müslümanların derdi ve günü bambaşka maşallah 85 71 Yanıtla
  • Mehmet Mekik:
    Katkı koyanlardan Rabbim razı olsun 112 43 Yanıtla
  • Cemil Karaman:
    bizler gelemedik ama dualarımızla desteğimizi veriyoruz Allah in izniyle 109 43 Yanıtla
  • abdullah bozkır:
    şeytanın en iyi yaptığı işlerden biri de Allah'la aldatma.. Yürüyün bakalım, yolun sonu nereye varacak, hep birlikte mutlaka göreceğiz. 62 76 Yanıtla
  • abdullah bozkır:
    siz dua etmeye devam, edin adeta siyasi orgazm olun, Allah için birşey yaptık diye kendinizi rahatlatin, Gelişmelere bakınca , siyonistlerin duası kabul olduğu , sizin dualarınızın kabul olmadığı ortada. Gazze için yaptığınız bu kutsal yürüyüşle rahatlayın bu size bir yıl yeter gidin artık isinize gücünüze bakin. 72 55 Yanıtla
  • Şbn Şbn:
    Allah Razı olsun hepsinden 49 27 Yanıtla
  • ferdi tekin:
    Kınama, boykot ve protestolar halkın işi el hak.. peki ya devletlerin işi ? 56 5 Yanıtla
  • Hiçkimse:
    bak hele ,, 22 20 Yanıtla
  • özgür ertul:
    Where in the world is it a crime to help a wounded , poor GAZAN KID ? 5 7 Yanıtla
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