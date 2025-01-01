On binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden dikkat çeken kareler - Son Dakika
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Dünya

On binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden dikkat çeken kareler

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İstanbul'da yeni yılın ilk gününde on binlerce kişinin katılımıyla Filistin için "Dün Ayasofya, Bugün Emevi, Yarın Aksa" yürüyüşü düzenlendi. Galata Köprüsü'nde Gazze'de devam eden zulme karşı dünyaya Filistin'e destek mesajı verildi.

01.01.2025 17:07
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İstanbul'da on binlerce kişi İsrail zulmüne "Dur" demek için bir araya geldi. Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nın katılımıyla, "Dünyayı Uyandırıyoruz", "Dün Ayasofya, bugün Emevi, yarın Aksa" ve "Bir Güneş Doğuyor" sloganlarıyla düzenlenen etkinlik için sabah namazında camilerde bir araya gelen on binlerce katılımcı kortejle Galata Köprüsü'ne yürüdü.

YÜRÜYÜŞTEN DİKKAT ÇEKEN KARELER

Katılımcılar, Filistin'de devam eden zulme karşı dünyaya mesaj vermek için çağrıda bulundu. Mitingde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı.

İşte o kareler;

İstanbul'da İsrail Zulmüne Karşı Büyük Yürüyüş Gerçekleşti
İstanbul'da İsrail Zulmüne Karşı Büyük Yürüyüş Gerçekleşti
İstanbul'da İsrail Zulmüne Karşı Büyük Yürüyüş Gerçekleşti
İstanbul'da İsrail Zulmüne Karşı Büyük Yürüyüş Gerçekleşti
İstanbul'da İsrail Zulmüne Karşı Büyük Yürüyüş Gerçekleşti
İstanbul'da İsrail Zulmüne Karşı Büyük Yürüyüş Gerçekleşti
İstanbul'da İsrail Zulmüne Karşı Büyük Yürüyüş Gerçekleşti
İstanbul'da İsrail Zulmüne Karşı Büyük Yürüyüş Gerçekleşti
İstanbul'da İsrail Zulmüne Karşı Büyük Yürüyüş Gerçekleşti
İstanbul'da İsrail Zulmüne Karşı Büyük Yürüyüş Gerçekleşti
İstanbul'da İsrail Zulmüne Karşı Büyük Yürüyüş Gerçekleşti
İstanbul'da İsrail Zulmüne Karşı Büyük Yürüyüş Gerçekleşti
On binlerce kişinin katıldığı Filistin\'e destek yürüyüşünden dikkat çeken kareler

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Son Dakika Dünya On binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden dikkat çeken kareler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Yaşar kemal Çanakcı:
    Boş işler.Bunların tuzu kuru.Ya da tuzu kuruları alet olan insan topluluğu.Emekli gecinemiyor haberiniz var mı? Bir de kendi vatandaşınız olan emekliler için de yürüyün de görelim.O yemez değil mi.Hadi çıkın gerçek müslümansanız emekli içinde yürüyün. 137 71 Yanıtla
  • Çelikk:
    Boş Ve Önemsiz Sesinizi Duyan Yok Sitem etmeyin 115 76 Yanıtla
  • Chuva:
    kime ne faydası oldu sanıyorsunuz boşuna bir çırpanış gidin çoluk çocuğunuz ile vakit geçirin. 88 61 Yanıtla
  • fuat yesir:
    inanın bu boş işler diyenler ne devletine nede millerine faydaları vardır kuru cahillik 51 81 Yanıtla
  • Sk 06:
    saatlerce günlerce yürüyün yollar aşınmaz gemiler ile ticaret yapan olduğu sürece daha çok yürürsünüz 88 36 Yanıtla
  • Torture null:
    boş ısler 70 44 Yanıtla
  • Murat Çoker:
    Hadi gidelim filistine desek %99 u belim agrıyor fıtık var bende amiyatlıyım vsvs bahaneleri dizer 75 21 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    çelikk Sen duyduğuna göre herkes duymuştur 57 26 Yanıtla
  • Ne Pa:
    Bos olan sizlersiniz 27 50 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hadi ya nereden bilsin çok şaşırdım Serkan Acar?? 14 11 Yanıtla
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