İstanbul\'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD\'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı

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İstanbul Eyüpsultan'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olduktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur yakalandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, süreci Bakanlık olarak yakından takip ettiklerini duyurdu.



Eyüpsultan'da 1 Mart gecesi ölümü kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü Timur Cihantimur ve onu yurt dışına kaçıran annesi Eylem Tok hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Haklarında kırmızı bülten çıkarılan anne ve oğul ABD'de yakalandı. Haberi ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Timur Cihantimur ABD'de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.