İstanbul'da yarından itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor, İstanbul Valiliği hangi önlemleri açıkladı? - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Mart'tan itibaren İstanbul için kuvvetli ve yoğun kar uyarısı yayımladı. İstanbul Valiliği, yarından itibaren olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime 14 Mart'a kadar ara verildiğini duyurdu.

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da, asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık, ulaşım hizmetleri dışında memur, işçi ve diğer personel yarın idari izinli sayılacak.

Valilik açıklamasında sıralanan tüm önlemler şu şekilde:

Meteroloji tarafından yapılan uyarıda yarından itibaren İstanbul il genelinde kuvvetli, yoğun kar yağışlarının, poyraz fırtınasının ve mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında kuvvetli soğuk havanın etkili olması bekleniyor.

Kuvvetli kar yağışında kar kalındığı 10 ila 20 cm'yi bulabiliyor.

Meteroloji 11 Marta geceyarısına kadar sürmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, tipi, yağış anında görüş mesafesinde azalma, ağaç, direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın ve yetkililerin Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel hava tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir." dendi.

Meteroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi'nde yoğun yağış ve kar fırtınaları beklendiğini paylaştı.