Marmara Denizi Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul başta olmak üzere çok sayıda kentte hissedildi.
Deprem anında vatandaşlar panikle kendini dışarı atarken, megakent 6.2'nin ardından sallanmaya devam etti. İstanbul'da en büyüğü 5,9 olmak üzere çok sayıda artçı deprem meydana geldi.
İstanbul'da metruk haldeki bir bina deprem nedeniyle yıkılırken; 9 ev tahliye edildi. Yaşadıkları binanın güvenilir olmadığını düşünen yurttaşlar ise sokaklara çıktı. Çok sayıda yurttaş, geceyi parklarda geçirecek.
Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yurttaşların aklındaki 'Evlere girelim mi?' sorusuna yanıt verdi.
Soruya madde madde yanıt veren Görür, "Resmi organların bu binaya girmeyin dediği yerlere kesinlikle girmeyin. Resmi organlarca mühürlenmiş yerlere girmeyin. Evinizde çatlak yarık vs. varsa girmeyin. Evinizden gece kolon, kirişlerden sesler geliyorsa girmeyin. Kolon, kirişlerde patlak, çatlak ve kırık varsa girmeyin. Aksi halde eviniz girin" ifadelerini kullandı
Öte yandan evlere girmek istemeyen yurttaşların depremin korku yarattığı İstanbul'dan kaçış da başladı. Çok sayıda araç Kuzey Marmara Otoyolu'nu kilitledi. O anları kaydeden bir sürücünün ise "İstanbul'dan herkes kaçıyor artık" demesi dikkat çekti.
Son Dakika › Dünya › İstanbul'daki depremin ardından kentten ayrılmaya çalışan araçlar trafiği kilitledi - Son Dakika
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