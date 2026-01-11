İstanbul ve Küçükçekmece cumhuriyet başsavcılıklarından \'Ekol TV\' açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekol TV hakkında 2025 yılının ekim ayında soruşturma başlatıldığını belirterek, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütüldüğüne dair bazı basın yayın organlarındaki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir kısım basın yayın organında ve sosyal medya mecralarında Ekol TV kanalıyla ilgili "Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı ve soruşturma evrakının yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiği" şeklinde söylemlerde bulunulduğu ancak bunun gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Açıklamada, konu hakkında Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen herhangi bir soruşturmanın bulunmadığına işaret edilerek, "Adı geçen yayın organının sahibi olduğu şirketle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımıza gelen, özetle suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklandığına dair ihbarlar üzerine 2025 yılının ekim ayı içerisinde tarafımızca soruşturma başlatılmış olup incelemeler titizlikle devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

BİR AÇIKLAMA DA KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN

Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da konuya ilişkin bir açıklama yapıldı. Başsavcılığın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "09.01.2026 tarihinde Yazılı ve Görsel Medya Organlarında "Ekol TV'ye kara para aklama soruşturması! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı devraldı" içerikli haberler nedeniyle basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Haber içeriklerinde; "EKOL TV üzerinden kara para aklandığı iddialarıyla başlatılan soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Baş şüpheli Veysel ŞAHİN'in yanı sıra Mübariz MANSİMOV, Yönetim Kurulu Başkanı Emrah DOĞRU, Yönetim Kurulu Üyesi Arif ÇETİN ve Avukat Ersan ŞEN gibi isimlerin yer aldığı 12 kişilik dosya, yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi." şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."