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İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! "İsrail soykırım yapıyor" deyince apar topar yayında aldılar - Son Dakika
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İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! "İsrail soykırım yapıyor" deyince apar topar yayında aldılar

İngiliz yayın kuruluşu BBC, stüdyosundan ağırladığı Gazze'nin Güneş Kuşları isimli bisikletli yardım kuruluşunun kurucusu olan Karim Ali, "Gazze'de soykırım var" deyince spiker birçok kez sözünü kesti. Daha sonra yayını sonlandı.

İşte Batı\'nın iki yüzlülüğü! "İsrail soykırım yapıyor" deyince apar topar yayında aldılar
28.12.2023 - 10:46,
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İsrail ordusunun Gazze'deki katliamı sürerken İngiliz yayın kuruluşu BBC sunucusu, stüdyosunda ağırladığı konuğunu, "Gazze'de soykırım var" der demez susturmaya çalıştı. Sunucu diyaloğun ardından yayını kesti.

"SOYKIRIM" KELİMESİNDEN RAHATSIZ OLDU

Gazze'nin Güneş Kuşları isimli bisikletli yardım kuruluşunun kurucusu olan Karim Ali, BBC kanalına konuk oldu. Ali konuşmasına başlayınca "Bu herkesin gözleri önünde gerçekleşen bir soykırım." ifadesini kullandı. Bunun üzerine BBC sunucusu Lucy Hockings araya girerek "Bu kelime inanılmaz derecede duygusal." diyerek İsrail'in tezlerini savunan cümleler kurdu. Sunucu son olarak "Teşekkür ederim" diyerek yayını sonlandırdı.

GAZZE'NİN İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Bu operasyonun ardından İsrail hem havadan hem karadan kanlı saldırılarına başladı. Gazze'ye abluka uygulayan İsrail, kentte adete katliam yaptı. Şehir yerler bir olurken Gazze'de can kaybı 21 bini aştı. Yaralı sayısının da 55 bin 243'e ulaştığı kaydedildi. Bakanlık, son 24 saatte Gazze'de 195 kişinin daha öldüğünü, 325 kişinin de yaralandığını bildirdi.

İSRAİL, FİLİSTİNLİLERİN ORGANLARINI ÇALIYOR

Öte yandan Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 27 Ekim'de başlattığı kara harekatından sonra öldürülen ve el konulan 80 Filistinliye ait cenazenin onurunun hiçe sayıldığı ifade edildi. Cenazelerin Gazze Şeridi'nin güneydoğusundaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan dün teslim alındığı hatırlatılan açıklamada, "Naaşlar, incelendikten sonra şehitlerin yüz hatlarının önemli ölçüde değiştiği ortaya çıktı. Bu, işgal güçlerinin, şehitlerin vücutlarından hayati organları çaldığının açık bir göstergesidir." ifadesine yer verildi.

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İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! 'İsrail soykırım yapıyor' deyince apar topar yayında aldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İşte Batı'nın iki yüzlülüğü! "İsrail soykırım yapıyor" deyince apar topar yayında aldılar - Son Dakika
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