İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi

Geniş Video İzle

Suriye'de Baas rejimin son bulmasıyla apar topar Rusya'ya giden devrik lider Beşar Esad'ın nasıl kaçırıldığına dair detaylar ortaya çıktı. Esad'ı kaçırmak için Rusya'nın gizli bir operasyon düzenlediği öğrenildi. İşte film gibi operasyonun detayları.

11.12.2024 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de 27 Kasım'da harekete geçen silahlı muhalifler, kısa sürede ülkenin kritik şehirlerini ele geçirdi. Son olarak başkent Şam'ı rejimin elinden alan muhalifler, ülkede yönetime geçti. Devrik lider Beşar Esad ise ailesiyle birlikte Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı.

RUSYA, ESAD'IN SONUNUN KADDAFİ GİBİ OLMASINI İSTEMEDİ

Bloomberg'de yer alan habere göre, Rusya Esad'ı Moskova'ya film gibi operasyonla kaçırdı. 2011'de Libya lideri Muammer Kaddafi'nin linç edilip öldürülmesinin benzerini Suriye'de görmek istemeyen Rusya, kaçış operasyonun tüm detaylarını en ince ayrıntısına kadar planladı. Esad'ı savaşın kaybedilebileceğine ikna eden Rusya, ailesiyle birlikte hemen Şam'ı terk etmesi şartıyla devrik lidere güvenli bir çıkış yolu sundu.

FİRARI, RUS İSTİHBARATI PLANLADI

Esad'ın firarını Rus istihbarat yetkilileri, organize etti. Esad'ı taşıyan uçak Rusya'nın Suriye'deki hava üssünden kalktı. Uçak, fark edilmemesi için transponderını kapattı. Uçağın güvenliği sağlanırken, operasyonun gizliliği ön planda tutuldu.

İşte Beşar Esad\'ın film gibi kaçma hikayesi

Beşşar Esed, Operasyon, Güvenlik, Politika, Suriye, Dünya, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Harun Çelik:
    Medya artık esat hikayesini bırakıp türkiyenin gerçek gündemi olan ekonomi ve enflasyona dönsemi artık 52 11 Yanıtla
  • Celal Sarı:
    kahpe 7 1 Yanıtla
  • Engin Engo:
    bize şuan esad kötülemesi yapan haberler sunuluyor. bakalım uzun vadede neler olacak ? kim ne kazanacak? kim ne kaybedecek ? çıkan haberlere çok inanmayın. üst akılın yönlendirmelerini takip ediyoruz. 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:40 Şam’da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı Halka ’’İşlerinize dönün’’ çağrısı Şam'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı! Halka ''İşlerinize dönün'' çağrısı
16:40 TSK’dan Rakka’ya hava operasyonu PKK-YPG’nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu TSK'dan Rakka'ya hava operasyonu! PKK-YPG'nin elinde bulunan sözde asayiş binası vuruldu
16:30 İşte Beşar Esad’ın film gibi kaçma hikayesi İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi
16:09 Görüntü Halep’ten Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı Görüntü Halep'ten! Araca dikkatli bakanlar plaka detayına takıldı
15:28 Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi’ne baksın Erdoğan: Diktatör kim görmek isteyenler Sednaya Hapishanesi'ne baksın
22:56 Kebapçıya silahlı saldırı 1 kişi hayatını kaybetti Kebapçıya silahlı saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
22:36 Süper Lig devi, takım halinde PFDK’ya sevk edildi Süper Lig devi, takım halinde PFDK'ya sevk edildi
22:29 Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi Biden yine gündem oldu: Prompterı bozulunca bakın ne dedi
22:21 HGS’nin mobil uygulaması hacklendi Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor HGS'nin mobil uygulaması hacklendi! Kullanıcılara küfürlü mesajlar gidiyor
22:10 Mourinho’dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt Mourinho'dan Real Madrid sorusuna çok konuşulacak yanıt
21:46 Halep’ten çekilmelerinin nedenini anlattı PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması Halep'ten çekilmelerinin nedenini anlattı! PYD liderinden dikkat çeken HTŞ açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 17:28:58. #1.12#
SON DAKİKA: İşte Beşar Esad'ın film gibi kaçma hikayesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.