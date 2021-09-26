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İşte dünyayı ayağa kaldıran fotoğraflar! İçine şeytan kaçtığı söylenen kız çok net görüntülenmiş - Son Dakika

İşte dünyayı ayağa kaldıran fotoğraflar! İçine şeytan kaçtığı söylenen kız çok net görüntülenmiş

26.09.2021 19:51
İşte dünyayı ayağa kaldıran fotoğraflar! İçine şeytan kaçtığı söylenen kız çok net görüntülenmiş, System.String[]

1952 yılında meydana gelen ve daha sonra beyaz perdeye de konu olan olayın en net görüntüleri yeniden gündem oldu. İçine şeytan kaçtığı iddia edilen Anneliese adlı kızın yüzü fotoğraflarda çok net bir şekilde görülüyor.

1952 yılında Amerika'da yaşanan olayda, ailesi sıkı bir Katolik olan Anneliese adlı kızın içine şeytan kaçtığı iddia edildi. Ailesi, buna inandıktan sonra Anneliese'nin içindeki şeytanı çıkarmak için defalarca ayin düzenledi. Ancak doktorlar, genç kıza şizofreni teşhisi koydu ve ilaç tedavisi başlandı. Ailesi bu teşhise güvenmeyerek, ayinleri yapmayı sürdürdü.

HERKES AYNI GÖRÜŞTEYDİ

Anneliese travmalar yaşarken, hem ailesi hem de çevresinin baskıları artmıştı ve herkes ona şeytanın musallat olduğunu söylüyordu. Bunun üzerine aile zaten kendinde olmayan Anneliese'i ikna ederek şeytan çıkarma işlemi için harekete geçti.

BÖCEK YİYİP, ETRAFA SALDIRIYORDU

Bu esnada Anneliese kendi idrarını içiyor, böcek yiyor ve etrafındakilere saldırarak hırıltılı sesler çıkarıyordu. Tam 10 ay boyunca 67 kez şeytan çıkarma ayinine maruz kalan Anneliese, en sonunda evinde yaşamını kaybetti.

RAHİPLERE HAPİS CEZASI VERİLDİ

Otopsi raporunda beslenme bozukluğu nedeniyle ölüm yazsa da Anneliese'in ailesi ve iki rahibe dava açıldı. Ailesi zaten kızlarını kaybettikleri için ceza almıyorken, iki rahibe hapis cezası verildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İşte dünyayı ayağa kaldıran fotoğraflar! İçine şeytan kaçtığı söylenen kız çok net görüntülenmiş - Son Dakika Dünya


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