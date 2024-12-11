Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte bir dönem sona erdi. Beşar Esad apar topar Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçarken, rejimin simge binaları, kurumları muhaliflerin hedefi oldu.
Onlardan birisi de Beşar Esad'ın başkanlık sarayıydı. Saray yağmalanırken, Esad'ın daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları da ortaya çıktı. Ekol Tv'nin geçtiği fotoğraflarda Esad'ın gençlik yıllarında bol bol tatil yaptığı görüldü. Esad'ın kimi zaman havuzda kimi zaman kayak tatilinde olduğu görüldü.
İşte o fotoğraflar:
Son Dakika › Dünya › İşte Esad'ın ilk kez görülen ilginç kareleri - Son Dakika
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