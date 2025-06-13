İsrail, İran'ı gece saatlerinde füzelerle vurmaya başladı. Saldırıda İran'daki askeri hedefler vurulurken, Tahran'ın birçok noktasında patlama sesleri duyuldu.
Dünyanın gözü bir anda İran'a çevrilirken, savaştan ilk görüntüler de gelmeye başladı. Görüntülerde Natanz nükleer tesisi ve birçok noktadan duman yükseldiği görüldü.
Saldırıdan görüntüler:
Son Dakika › Dünya › İşte İsrail'in İran saldırısından ilk görüntüler - Son Dakika
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