İşte İsrail\'in İran saldırısından ilk görüntüler

KEMAL OĞUZ:

Hiç aklınız alıyor mu bu işin anlaşmalı olmadığını? Hani İran'ın öve öve bitiremediği füze savunma sistemleri! Ya kağıttan bir kaplanmış İran ya da tam bir danışıklı dövüş! Orta Doğu'nun iki baş belası...