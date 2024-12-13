İşte MİT Başkanı Kalın'ın Tarihi Şam Ziyareti ve Colani İle Görüşmesinin Ayrıntıları - Son Dakika
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Dünya

İşte MİT Başkanı Kalın'ın Tarihi Şam Ziyareti ve Colani İle Görüşmesinin Ayrıntıları

İşte MİT Başkanı Kalın\'ın Tarihi Şam Ziyareti ve Colani İle Görüşmesinin Ayrıntıları

MİT Başkanı İbrahim Kalın, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi sonrası Suriye'nin başkenti Şam'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi. Kalın ve beraberindeki heyet, Emevi Camii'nde Cuma namazını kıldı ve coşkuyla karşılandı. Ziyaretin perde arkasını tv100 editörü Ertuğrul Tunç anlattı.

13.12.2024 17:00
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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, muhaliflerin zaferi sonrası yeni dönemin kapısı aralanan Suriye'ye tarihi bir ziyarette bulundu. Emevi Camii'nde namaz kıldı.

İşte tarihi ziyaretin ilk kez tv100'de izleyeceğiniz perde arkası.

HTŞ LİDERİ KENDİSİ GEZDİRMEK İSTEDİ

MİT Başkanı Kalın'ın makam aracını Tahrir Eş- Şam Lideri Ebu Muhammed Colani kullandı. Bunun nedeni, üst düzey ziyaretten memnuniyet duyan Colani'nin, Doğduğu Şam'ı bizzat kendisinin gezdirmek istemesiydi.

İkili kritik temasta; sınır güvenliği, sığınmacıların güvenle dönüşü ve yeniden inşa sürecini ele aldı.

61 YILLIK BAAS REJİMİNİN DEVRİLDİĞİ SURİYE, TARİHİ GÜNLERE TANIKLIK EDİYOR…

"Bundan sonra ne olacak?" sorusu yanıt ararken, Türkiye'den gerçekleşen üst düzey ziyaret, bir anda dikkatleri başkent Şam'da topladı.

KAMUFLAJLARI ÇIKARIP TAKIM ELBİSE GİYDİ

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, dünyanın en büyük ve en eski ibadethanelerinden biri olan Emevi Camii'nde namaz kıldı. İzdiham arasında gerçekleşen ziyarette en çok dikkat çeken detaylardan biri de, Heyet Tahrir Eş-Şam Lideri Ebu Muhammed Colani'nin, kamuflajları çıkararak takım elbise giymesi ve Kalın'ın makam aracını kullanması oldu.

tv100'ün edindiği çok özel bilgiye göre bunun nedeni 13 yıldır bölgede çözüm için çabalayan Türkiye'ye duyulan saygıydı.

Üst düzey ziyaretten memnuniyet duyan Colani, Kalın'a yakın ilgi gösterdi. Şamlı olduğu ve kenti bizzat gezdirmek istediği için direksiyon başına Colani geçti.

Sokak ve caddelerde güçlükle ilerleyebildi ikilinin konvoyu. Esad'ın zulmünden kurtulan Suriyeliler, Türk heyetini sevinçle karşıladı.

BİRLİKTE ŞAM'I GÖZLEMLEDİLER

İkili ve beraberindekiler daha sonra kente hâkim tepeden Şam'ı gözlemledi. Colani, doğduğu toprakların tanık olduklarını geçmişten günümüze tek tek anlattı. Ardından da Emevi Camii'ne doğru ilerleyiş başladı.

KİMSENİN HABERİ YOKTU

MİT Başkanı'nın geleceğinden kimsenin haberi yoktu. Avlusu, Baas rejimi çöktüğü günden bu yana tıklım tıklım dolu olan camiye girildiğinde ise kalabalık, karşılarında gördüğü Kalın'a akın etti.

Araç, güçlükle ilerleyebildi. Kapılar, izdiham nedeniyle zor açıldı. MİT Başkanı'na Türkçe "hoş geldin" diyenler oldu.

3 ANA BAŞLIK KONUŞULDU

Kalın ile Colani arasındaki ilk temasta ise 3 ana başlık masaya yatırıldı.

Suriye'nin sınır güvenliği, sığınmacıların geri dönüşlerinin insani şartlarda sağlanması ve ülkenin yeniden inşası…

13 yıldır devam eden iç savaş nedeniyle Suriye'de taş üstünde taş kalmamış durumda. Altyapı olmadığı gibi üst yapı da yok. Tüm olumsuzluklara karşın, halk Esad zulmünden kurtulmayı kutluyor…

İbrahim Kalın, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Suriye, Dünya, tv100, Şam, Son Dakika

Son Dakika Dünya İşte MİT Başkanı Kalın'ın Tarihi Şam Ziyareti ve Colani İle Görüşmesinin Ayrıntıları - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşte MİT Başkanı Kalın'ın Tarihi Şam Ziyareti ve Colani İle Görüşmesinin Ayrıntıları - Son Dakika
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