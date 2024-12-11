İşte PKK/YPG terör örgütünün vahşi yüzü - Son Dakika
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Dünya

İşte PKK/YPG terör örgütünün vahşi yüzü

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Rejimin devrildiği Suriye'de muhaliflere karşı koyamayan PKK/YPG terör örgütünün vahşi yüzü, son videoyla bir kez daha gözler önüne serildi. Teröristlerin, üzerlerinde sadece şort olan iki kişiyi ellerinden tavana bağlayarak kemerle işkence ettiği görüntüler kan dondurdu.

11.12.2024 22:59
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Suriye'de Baas rejimi, muhaliflerin 27 Kasım'da ülke genelinde başlattıkları operasyonun ardından devrildi. Devrik başkan Beşar Esad Rusya'nın başkenti Moskova'ya kaçtı. Esad, ülkeyi terk ederken bazı şehirleri PKK/ YPG terör örgütünün kontrolüne bıraktı. Silahlı muhalifler ise bu gölgeleri teröristlerin elinden tek tek almayı başardı.

TERÖRİSTLERDEN KAN DONDURAN İŞKENCE

PKK/YPG Suriye'de zor zamanlar geçirirken, sosyal medyaya düşen son görüntüler, terör örgütünün vahşi yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Teröristlerin, üzerlerinde sadece şort olan iki esire yaptıkları işkenceler tüyler ürpertti.

DAKİKALARCA KEMERLE DÖVDÜLER

Teröristler ellerinden tavana bağladıkları iki esiri dakikalarca kemerle dövdü. Baştan aşağıya kanlar içinde kalan esirler yardım çığlıkları attı.

İşte PKK/YPG terör örgütünün vahşi yüzü

Güncel, Suriye, Terör, Dünya, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Dünya İşte PKK/YPG terör örgütünün vahşi yüzü - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • D Celik:
    Ama sorun bir niye yapmis 2 34 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    Şimdi onları yatırın falakaya. 14 1 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    islamdan kopanlar birer lağım çukuruna dönüşüyor 12 1 Yanıtla
  • BENASLAN as:
    Ebu cehiller çoğalmış 11 0 Yanıtla
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