Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz - Son Dakika
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Dünya

Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz

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Suriye Milli Ordusu öncülüğündeki muhalifler, Halep, İdlib, Hama ve son olarak Tel Rıfat'ı ele geçirirken, Geçici Hükümet Başbakanı Abdurrahman Mustafa yeni hedeflerini açıkladı. Mustafa, "Halep'te Şeyh Mahsut ve Eşrefiye'de 2016'dan beri işgal altında tuttuğu bu mahallelerden de operasyon yaparak yani Halep'ten ve Halep'in Kuzey'inden inşallah tamamen PKK terör örgütünü temizleyeceğiz. Sırada Münbiç var." dedi.

01.12.2024 21:43
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Suriye'de Beşar Esad rejimi zor günler geçiriyor. Suriye Milli Ordusu'nun başta olduğu silahlı muhalif gruplar, birkaç gün önce başlattıkları harekatta önemli kazanımlar ele geçirdi. Halep, İdlib, Hama ve son olarak Tel Rıfat, Esad'ın kaçarken teslim ettiği PKK/ YPG terör örgütünden geri alındı.

"TEL RIFAT'IN ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Silahlı muhaliflerin ilerleyişi devam ederken, bundan sonra ne yapacakları merak konusu oldu. Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Abdurrahman Mustafa Habertürk'e yaptığı açıklamada, sıradaki hedefin Münbiç olduğunu belirtti. Mustafa şunları söyledi: "Bugün bizim için çok önemli bir gündür. Tel Rıfat'ın özgürleştirilmesi bizim için çok önemli. Fırat Kalkanı bölgesinde ve Zeytindalı Harekatı bölgesinde siviller hedef alınıyordu. Artık Tel Rıfat'ın halkı biliyorsunuz tamamı yerinden edildi.

"SIRADA MÜNBİÇ VAR"

Bugün Tel Rıfat'ın kurtarılışıyla birlikte Suriye Milli Ordusu'nun savunma bakanlığına bağlı olan milli ordu bugün Allah'a şükür bir gün içerisinde Tel Rıfat'ı tamamen hele geçirdi. İnşallah bu ikinci adımı Halep'te Şeyh Mahsut ve Eşrefiye'de 2016'dan beri işgal altında tuttuğu bu mahallelerden de operasyon yaparak yani Halep'ten ve Halep'in Kuzey'inden inşallah tamamen PKK terör örgütünü temizleyeceğiz. Sırada Münbiç var.

Bizim asla oradaki halkla bir sıkıntımız yoktur. Kendilerine biz etnik, din ve ayrım yapmıyoruz. Bu sadece terör örgütüne karşı yapılan bir operasyondur. Bizim için bugün çok önemlidir. Bu terör belasından aslında kurtulmuş olduk."

HALEP VE İDLİB'DEKİ ÇATIŞMALAR

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejim güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç\'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz

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Son Dakika Dünya Muhalifler şimdi de gözünü Münbiç'e dikti: Tamamen temizleyeceğiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Çelikk:
    Haydi bakalım İşiniz Rasgelsin 77 15 Yanıtla
  • Emrah Tuncer:
    Muhalif değil terörist 27 37 Yanıtla
  • Derviş Altuner:
    İn şâ Allah 42 7 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Htşe yi kahraman yapan akp medyası 26 17 Yanıtla
  • Süleyman Kurtay:
    bayrak yakıp hakaret ettiği günleri unutunuz galiba konu Kürt olunca birde kardeşlik ten bahs edersiniz 17 10 Yanıtla
  • Sercan Şen:
    Amerika dur der ben olayı anladım bunları Halep’e saldırttı temizletti şimdi amerkanın hükmettiği münbiçe yani pkk bölgelerine saldırtacak sonra ordan onları püskürtüp tüm suriyeyi ellerine alacaklar ondan sonra gelip İsrail oturacak 14 11 Yanıtla
  • Mehmet Akın:
    Bu muhalif dedikleri htş ise bu htş türkiyenin terörist listesinde yer alan bir örgüt, eski ismi de el kaide 15 9 Yanıtla
  • Süleyman Kurtay:
    bayrak yakıp hakaret ettiği günleri unutunuz galiba konu Kürt olunca herşeyi unutursunuz birde kardeşiz sözde 11 7 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    bizim bazı aklıevveller snnıyorki muhalifler alıyor. ya çok saflık yada aşırı önsezisizlik. yahu bunca zaman ,htş, öso, PKK, İran vsvs alamadı yapamadı muhalifler öyle 48 saatte Suriye'yi ele geçirdi öyle mi? halen İsrail'in jandarmaligini yapan abd ve İngiliz in oyunlarını göremiyoruz. gerçi 1850 ile1950 arasında ve sonrasında bize yapılanı halen farkedemeden yaşayıp gidiyoruz 4 4 Yanıtla
  • yavuz d:
    abd kendi eliyle kurdugu isidi yok etmek icin pkk ya askeri yardim yigmisti,insallah bunlar o tufaya dusmez dunyaya teror orgutu diye gosterip pkk ya daha fazla yardim ve toprak iradesi yapicaklar gibime geliyor insallah yaniliriz 0 0 Yanıtla
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