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İşte tüm dünyanın merak ettiği o cevap

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İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu 9 kişi hayatını kaybetti 28 kişi de yaralandı. Peki nasıl oldu da İsrail yüzlerce kilometre öteden tek tuşla bu saldırıyı gerçekleştirebildi. İşte detaylarıyla büyük saldırı planı.

18.09.2024 09:31
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Dünya, İsrail'in Lübnan'daki çağrı cihazlarına sızarak gerçekleştirdiği saldırıyı konuşuyor. Son derece detaylı hazırlanan saldırının planlarını sizler için derledik.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail'in "pager" isimli çağrı cihazlarına sızdı. NNA'dan yapılan açıklamada, " Beyrut'un güney banliyöleri ile Lübnan'ın birçok bölgesinde benzeri görülmemiş düşmanca bir güvenlik olayı yaşandı. Yüksek teknoloji kullanılarak taşınabilir pager sistemleri patlatıldı" ifadeleri kullanıldı.

Yaralanan çok sayıda kişinin Hizbullah mensubu olduğu kaydedildi.

Büyük saldırının ardından gözler hemen saldırıda kullanılan yöntem ve teknolojiye çevrildi. Küçük cihazların uzaktan nasıl patlatıldığına ilişkin ilk açıklama konuyu inceleyen Lübnanlı uzmanlardan geldi.

İşte tüm dünyanın merak ettiği o soru

"ÜST DÜZEY TEKNİKSEL BİR EYLEM"

Lübnanlı askeri uzman Hişam Cabir, saldırıya açıklık getirdi. Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatılmasını 8 Ekim 2023'ten bu yana "en büyük güvenlik açığı" olarak nitelendirdi. İsrail'in bunu ancak bazı müttefiklerle yapabildiğini söyledi. Askeri uzman Cabir, "Bunlar, küçük boyutlu çağrı cihazlarıdır. Bu cihazlar, bazen de şifreli olan belirli bazı mesajları göndermek için kullanılıyor. Bu durumda İsrail, bu cihazlarla gönderilen mesajları takip edemediği için patlatma kararı almıştır. Bu üst düzey tekniksel bir eylemdir. İsrail bunu tek başına yapamaz, işbirlikçilerin yardımlarıyla yapmıştır." diye konuştu.

CİHAZLARDA PATLAYICI YERLEŞTİRİLMİŞ OLABİLİR

Çağrı cihazlarının içine patlayıcı yerleştirilmiş olabilir, bu da onların uzaktan tetiklenerek patlatılmasına olanak tanır. Bu tür cihazlar, özellikle terör örgütleri tarafından çeşitli şekillerde modifiye edilebiliyor. Örneğin, küçük patlayıcı düzenekler ya da infilak ettirici mekanizmalar cihaza eklenebilir. Cihazın içine yerleştirilen patlayıcılar, uzaktan sinyallerle aktive edilerek eş zamanlı patlatılabilir. Bu yöntem, saldırganların hedefleri kontrol etmesini ve aynı anda büyük çaplı hasar vermesini sağlar.

SALDIRIYI TEK TUŞLA GERÇEKLEŞTİRMİŞLER

İsrail gazetesi Haaretz ile konuşan uzmanlardan biri, "Bu tamamen bir siber saldırıydı. Tek yapmanız gereken kötü amaçlı bir yazılım güncellemesi yüklemek, sonra da sadece 'enter' tuşuna basmak." şeklinde konuştu. Uzman, tam şarjlı 50 gramlık bir lityum pilin yedi gram TNT'nin patlamasına eşdeğer bir ısı ürettiğini belirtti ve "Bir lityum pili kısa devre yaparsanız saniyeler içinde aşırı hızlı bir şekilde ısınır" dedi.

Öte yandan İngiliz Daily Mail'in ulaştığı kaynaklar Mossad ve İsrail Savunma Bakanlığı (IDF)'nın Tayvan'dan ithal edilen Hizbullah araçlarına patlayıcılar koyduğunu doğruladı.

ŞİRKETTEN İLK AÇIKLAMA

Olay anına ait yayınlanan görüntülerde, şahısların üzerinde taşıdıkları cihazların aniden patladığı görülürken,bu cihazların ABD merkezli hücresel ağ firması Motorola Pager ve Tayvan merkezli Gold Apollo cihazlarını olduğu tespit edildi. İsrail'in saldırısı sonrası Gold Apollo'dan ilk açıklama geldi.

LİSANS İLE AVRUPA'DA ÜRETİLMİŞ

Gold Apollu şirketinin kurucusu Hsu Ching-Kuang, gazetecilere yaptığı açıklamada çağrı cihazlarını kendilerinin üretmediğini, patlatılan cihazların lisans ile Avrupa'da üretim yapan 'BAC' isimli şirket tarafından üretildiğini söyledi. Gold Apollo, MOSSAD'ın Tel Aviv'deki cihazlara patlayıcı yerleştirdiğini itiraf etmesinin ardından İsrail Hükümeti'ne karşı milyar dolarlık bir dava açacak

İşte tüm dünyanın merak ettiği o soru

LÜBNAN BMGK'YA GİDECEK

Lübnan hükümeti, çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olan çağrı cihazlarının patlatılmasını kınayarak bunun "İsrail'in suçu ve ulusal egemenliğin ihlali" olduğunu açıkladı.

Lübnan hükümetinin "devam eden bu suçla ilgili sorumluluklarını almaları için ilgili ülkeler ve Birleşmiş Milletlerle derhal tüm temasları kurduğu" belirtildi.

Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Hadi Hachem de, İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazlarını patlatarak düzenlediği saldırının savaş suçu olduğunu dile getirdi.

İşte tüm dünyanın merak ettiği o soru

LÜBNAN'DAN MİSİLLEME MESAJI

Lübnan Hizbullahı, ülke genelinde mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarının patlamasından İsrail'i sorumlu tutarak bu saldırıya karşılık vereceğini duyurdu.

Lübnan Hizbullahı, yaptığı yazılı açıklamada, "yürüttükleri araştırma ve ellerindeki bilgilerin ışığında ülke genelinde sivilleri de hedef alan çağrı cihazlarının patladığı saldırıdan tamamıyla İsrail'i sorumlu tuttuğunu" kaydetti.

Açıklamada, İsrail'in "bu günahkar saldırı için ister beklesin ister beklemesin hakkı olan cezayı alacağı" belirtildi.

Politika, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

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